Подготовка к Единому дню голосования в Югре

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Подготовка к Единому дню голосования в Югре

21 июня в РИЦ «Югра» г. Ханты-Мансийска прошла пресс-конференция журналистов окружных средств массовой информации с председателем Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Денисом Корнеевым.

Прямое общение журналистов с гостем дало достоверную и оперативную информацию жителям автономного округа на тему: «Подготовка к Единому дню голосования в Югре».

По всей России 19 сентября 2021 года пройдёт Единый день голосования. В связи с этим в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая также выборы депутатов Государственной Думы, глав 11-ти субъектов федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти 39-ти субъектов России.

Председатель Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Денис Корнеев рассказал журналистам: «На предстоящих голосованиях в Югре борьба развернётся за 350 мандатов. Югорчанам нужно определиться, кто же будет представлять их интересы в Государственной, Тюменской и окружной думе. Помимо этого, необходимо будет выбрать депутатов районных и городских дум в 14-ти муниципалитетах и четырёх глав сельских поселений. Югра – это сегодня единственный субъект в России, в котором одновременно в Единый день голосования проходят две региональные кампании по выборам представительных органов власти субъекта и выборы депутатов Государственной Думы. Напомню, что такие выборы у нас проходят всего один раз в течение пяти лет. Конечно, для нас – это одна их самых важных кампаний. Не стоит забывать также про все муниципальные выборы. В этом году у нас они проходят в представительные органы местного самоуправления городов, районов, сельских поселений. Все эти депутаты тоже избираются один раз в пять лет. По некоторым масштабам нынешняя выборная компания является уникальной. И вторая её особенность – санитарно-эпидемиологическая обстановка. Её наивысшим приоритетом служит здоровье наших югорчан и всего голосующего населения, поэтому особенное внимание в Единый день голосования, конечно, будет уделяться соблюдению санитарно-эпидемиологических норм на избирательных участках».

В заключение председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев сказал: «В настоящее время на уровне Центральной избирательной комиссии России уже принято решение о соблюдении всех мер по охране здоровья людей. Выборы будут проходить всего три дня, и мы будем реализовывать все эти мероприятия. Несомненно, для наших избирателей многодневное голосование будет намного удобнее, чем всего один день. И пусть югорчане сами решают, когда лучше голосовать: в пятницу, в субботу или воскресенье. Кроме того, в каждой нашей выборной кампании создана Рабочая группа по информационным спорам. Она будет осуществлять приём агитации по уровню выборов. Незаконные выборные материалы на избирательных участках сразу будут изыматься. Огромную поддержку в этом направлении во время выборов нам будет предоставлять Роскомнадзор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В настоящее время избирательная комиссия автономного округа готовится к Единому дню голосования».

Владимир Енов

 

  

Втр, 22/06/2021 - 10:48

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