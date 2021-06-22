В Югре голосование пройдет с соблюдением мер безопасности

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В правительстве Югры прошло заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в автономном округе. Мероприятие провел первый заместитель губернатора Алексей Шипилов.
В автономном округе пройдут 26 избирательных кампаний 7 уровней. О ходе подготовки к проведению избирательной кампании по выборам 19 сентября проинформировал председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев: «Это самая насыщенная избирательная кампания, которая бывает в автономном округе раз в 5 лет. Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении голосования с 17 по 19 сентября. При этом будет проведено традиционное для Югры досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях».
По его словам, будет применяться технология изготовления итоговых протоколов участковых избирательных комиссий с использованием QR-кода, комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010. В помещениях всех участковых и территориальных избирательных комиссий планируется использовать видеонаблюдение, видеорегистраторы.
В выборах будут задействованы 22 территориальные и 741 участковая избирательные комиссии. С учетом эпидемиологической ситуации на избирательных участках будут соблюдены все меры безопасности, в том числе вакцинация членов избирательных комиссий, которых в Югре 8,2 тыс. человек. В настоящее время более 41% из них прошли полный курс вакцинации.
Заместитель начальника управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Югре Андрей Шабашов рассказал о мерах по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения выборов.
Начальник главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Югре Пётр Кугуй доложил, что сотрудники МЧС принимают участие в проведении комиссионных обследований объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Будут проведены противопожарные инструктажи членов участковых избирательных комиссий и иных привлечённых работников, а также пожарно-тактические учения и занятия по решению пожарно-тактических задач на объектах, в которых расположены избирательные участки и территориальные избирательные комиссии.
В завершение был утвержден план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Югре выборов.