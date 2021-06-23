Фестиваль «Живое наследие» пройдёт 2 - 3 июля в Москве

- Русский
Национальный конкурс «ТОП-1000 культурных и туристических брендов» и активности на платформе Живоенаследие.рф показали формирование в России сообщества людей, сохраняющих живое наследие территории. Мы стремимся дать участникам сообщества больше возможностей для общения, творческого развития и продвижения территории. С этой целью 2 - 3 июля 2021 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации по адресу: г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1 пройдет Второй российский фестиваль локальных культурных брендов «Живое наследие».
В рамках Фестиваля пройдут интерактивные дискуссии, мастер-классы, концерты, выставка локальных брендов и вручение сертификатов «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России» победителям из регионов России. Приглашаем всех, кто хранит российское культурное наследие и развивает внутренний туризм к участию в Фестивале. Вы можете заявить свое выступление в рамках круглых столов и презентаций социокультурных проектов, концертных программ, предложить демонстрацию своего видиоролика(фильма) или стенда. Программная дирекция Фестиваля учтет ваше предложение и обязательно ответит!
Участие во всех активностях фестиваля бесплатное, организационный взнос не предусматривается. Проезд к месту проведения Фестиваля и размещение во время его проведения оплачивается участниками самостоятельно.
Участие в фестивале предполагается в очном и онлайн форматах. Участие в фестивале в очном формате предусматривает наличие у участника иммунитета к Covid-19, подтвержденного справкой об антителах IGG, или сертификатом вакцинации, или отрицательным результатом ПЦР-тестирования.
Для участия в онлайн формате ближе к дате мероприятия на странице программы мероприятия будут выложены ссылки на зум-сессии.
Вы можете зарегистрироваться для участия в Фестивале, подать заявку на выступление, презентацию или участие в экспозиции здесь:
Регистрация на фестиваль "Живое наследие" 2021
Предварительная программа Фестиваля.
Списки победителей конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России» размещены по адресу:
1. Список победителей конкурса ТОП- 1000
2. Выбранные жюри в 2019 году первые ТОП-500
Детали участия после регистрации могут быть согласованы:
- Деловая программа (участие, выступление) Соснин Дмитрий Петрович uldps@mail.ru;
- Видеоролики культурных брендов, выставочная экспозиция, концертная программа Досковская Юлия Андреевна julneverva@gmail.com;
- По иным вопросам организации Фестиваля просим обращаться info@livingheritage.ru.
- Заявки на участие в деловой программе, выступления, презентации проектов, концертные номера и место на экспозиции просим подавать в форме регистрации участия на фестивале.
Победители конкурса Топ-1000, которые не смогут принять участие в торжественной церемонии награждения на Фестивале, получат электронные сертификаты.