Фестиваль «Живое наследие» пройдёт 2 - 3 июля в Москве

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Фестиваль «Живое наследие» пройдёт 2 - 3 июля в Москве

Национальный конкурс «ТОП-1000 культурных и туристических брендов» и активности на платформе Живоенаследие.рф  показали формирование в России сообщества людей, сохраняющих  живое наследие территории. Мы стремимся дать участникам сообщества больше возможностей для общения, творческого развития и продвижения территории. С этой целью 2 - 3 июля 2021 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации по адресу:   г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1 пройдет Второй российский фестиваль локальных культурных брендов «Живое наследие». 

В рамках Фестиваля пройдут интерактивные дискуссии, мастер-классы, концерты, выставка локальных брендов и  вручение сертификатов «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России» победителям из регионов России. Приглашаем всех, кто хранит российское культурное наследие и развивает внутренний туризм к участию в Фестивале. Вы можете заявить свое выступление в рамках круглых столов и презентаций социокультурных проектов, концертных программ, предложить демонстрацию своего видиоролика(фильма) или стенда. Программная дирекция Фестиваля учтет ваше предложение и обязательно ответит!

Участие во всех активностях фестиваля бесплатное, организационный взнос не предусматривается. Проезд к месту проведения Фестиваля и размещение во время его проведения оплачивается участниками самостоятельно.

Участие в фестивале предполагается в  очном и онлайн форматах. Участие в фестивале в очном формате предусматривает наличие у участника иммунитета к Covid-19, подтвержденного справкой об антителах IGG,  или сертификатом вакцинации, или отрицательным результатом ПЦР-тестирования.

Для участия в онлайн формате ближе к дате мероприятия на странице программы мероприятия будут выложены ссылки на зум-сессии.

Вы можете зарегистрироваться для участия в Фестивале, подать заявку на выступление, презентацию или участие в экспозиции здесь:  

Регистрация на фестиваль "Живое наследие" 2021

Предварительная программа Фестиваля. 

Списки победителей конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России» размещены по адресу:

1. Список победителей конкурса ТОП- 1000

2. Выбранные жюри в 2019 году первые ТОП-500

 

Детали участия после регистрации  могут быть согласованы:

-  Деловая программа (участие, выступление) Соснин Дмитрий Петрович uldps@mail.ru;

-  Видеоролики культурных брендов, выставочная экспозиция, концертная программа Досковская Юлия Андреевна julneverva@gmail.com;

-  По иным вопросам организации Фестиваля просим обращаться    info@livingheritage.ru.   

-  Заявки на участие в деловой программе, выступления, презентации проектов, концертные номера и место на экспозиции просим подавать в форме регистрации участия на фестивале.

 

Победители конкурса Топ-1000, которые не смогут принять участие в торжественной церемонии награждения на Фестивале, получат электронные сертификаты.

https://livingheritage.ru

Ср, 23/06/2021 - 14:31

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