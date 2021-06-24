Средства массовой информации Югры получат гранты на социально значимые проекты

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В департаменте общественных и внешних связей Югры подведены итоги конкурса на предоставление грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой информации, на реализацию социально значимых медиапроектов в 2021 году. На конкурс поступила 81 заявка, по итогам отбора финансовую поддержку получит 21 медиапроект.
Работы оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли руководители органов исполнительной власти региона, средств массовой информации региона, представители союза журналистов Югры, Ханты-Мансийской епархии, Югорского государственного университета, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Положением о конкурсе к числу приоритетных направлений 2021 года отнесены популяризация науки, культуры, сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел; реализация национальных проектов в автономном округе; повышение качества жизни югорчан; инвестиционная привлекательность региона; развитие межнационального сотрудничества, профилактика межэтнических конфликтов и многие другие.
При этом в ходе оценки члены экспертной комиссии подчеркнули, что инициативы, реализуемые средствами массовой информации Югры, выходят за рамки их деятельности, представляя собой масштабные социально ориентированные проекты, объединяющие сразу несколько направлений деятельности.
Как пример – Белоярский информационный центр «Квадрат», который в рамках проекта телевизионной школы для граждан старшего поколения «Серебряный блогер» организует обучение пожилых людей навыкам работы в телевидении и блогерстве. Граждан старшего поколения научат снимать репортажи, проводить интервью, вести свои блоги и аккаунты. Около 20 активных жителей муниципалитета пройдут непосредственное обучение, благодаря чему научатся снимать собственные репортажи, вести аккаунты социальных сетях.
Журналисты радиоканала «Инфосервис» медиахолдинга «Западная Сибирь» реализуют радио-проект «Говорим по-русски». Специалисты подготовят 33 программы об истории возникновения славянской письменности, изменениях в жизни русского народа, которые нашли отражение в алфавите и русском языке, его особенностях. Все видеоматериалы будут переданы для использования в общеобразовательные организации Покачей, Урая, Лангепаса, Когалыма.
Журналисты газеты «Варта» реализуют проект «Я есть. Ты есть. Он есть», направленный на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями. Специалисты редакции организуют экскурсии для юных горожан в музеи Нижневартовска, мастер-классы по рисованию с экспонированием работ. В результате будет создан цикл материалов, рассказывающих об успехах детей с ограниченными возможностями, инклюзивных образовательных программах. Это позволит дать жителям Нижневартовска объективную и полную информацию о возможностях творческой, учебной, предпрофессиональной реализации детей-инвалидов, которые предоставляют образовательные организации, медицинские учреждения и некоммерческие организации не только Нижневартовска, но и Югры.
Коллектив телерадиокомпании «Сургутинтерновости» реализует проект «Мама». Он нацелен на развитие межнационального сотрудничества, профилактику межэтнических конфликтов, противодействие экстремизму, терроризму, коррупции. Цикл передач под общим названием «Мама» повествует о самых ценных знаниях, которые хранят мамы: национальной культуре, традициях, воспитании детей, правилах жизни. Главная цель проекта – познакомить югорчан с культурой народов, проживающих на территории автономного округа, привить подрастающему поколению понимание важности мира и согласия
Всего грантополучателям будет направлено более 9 млн рублей. В число победителей конкурсного отбора вошли телерадиокомпания «Самотлор», газета «Варта», медиахолдинг «Западная Сибирь», газета «Здравствуйте, нефтеюганцы», Белоярский информационный центр «Квадрат», телерадиокомпания «Сургутинтерновости», «Радиоканал 1 Сургут», телеканал «Наши города», радиоканал «Радио-Игрим», Югорский информационно-издательский центр, районное телевидение и редакция газеты Советского района, телекоммуникационная региональная компания-пресс, окружная телерадиокомпания «Югра», объединенная редакция газет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос».
Отметим, что предоставление грантов организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации на поддержку социально значимых проектов, является одним из многих мероприятий, реализуемых в Югре для поддержки и развития креативных индустрий, создания условий для развития медиаотрасли.
Также необходимо сказать, что представители югорских медиа, включая не только редакции средств массовой информации, но и независимые авторы, журналистские коллективы, блогеры, в 2021 году могут воспользоваться еще одной мерой поддержки – грантом губернатора автономного округа для физических лиц на развитие гражданского общества.
Гражданские активисты смогут подать на конкурс проект в сферах новых медиа; поддержки социально значимых проектов писателей и издательской деятельности.
Выбирать победителей конкурса будут жители Югры. Подать социальный проект на конкурс можно до 31 октября. В соответствии с положением, экспертный совет ежемесячно определяет победителей.
Заявки на конкурс по предоставлению грантов губернатора Югры для физических лиц принимаются на сайте грантгубернатора.рф.