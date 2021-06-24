Юная жительница Ханты-Мансийского автономного округа стала победительницей конкурса «Поэзия Победы»

- Русский
Музей Победы подвел итоги всероссийского конкурса «Поэзия Победы». Творческое состязание было приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Произведения молодых поэтов рассказывают о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу.
Среди Победителей – юная жительница Ханты-Мансийского автономного округа. Первое место в возрастной категории от 11 до 13 лет заняла 11-летняя Полина Цуманкова. Молодая поэтесса написала о войне такие строки
Маленькая сильная Валя
Бешено-бешено сердце стучит
Руки замерзли. Сильно знобит
Но не тревожат взрывы и шум
светлый пытливый девичий ум
Будто бы веточкой на ветру
С солнечным лучиком поутру
Раны бинтует, слова говорит -
Валя на помощь к солдатам спешит.
Холод Днепра, пулеметный огонь.
Сильная-сильная Вали ладонь
тянет и тянет, спасает людей.
К ним не успеть - страха страшней.
Негде укрыться, огня - полоса.
Стихли родные вокруг голоса.
Рядом внезапно взорвался снаряд -
волны девчушку вот-вот поглотят.
Валю спасли. Как и многих она
в тех красных волнах большого Днепра.
Первый орден в четырнадцать лет -
смелости юной точный портрет.
Легкие волосы, короткая стрижка!
Многие думали - это мальчишка!
Валя глазами всегда улыбалась,
и никогда-никогда не сдавалась.
«Стихотворение написано в честь Вали Пономаревой из Курской области, которая спасла много солдат во время сражений. В нем я решила изобразить момент форсирования реки Днепр, в котором Валя тоже проявила себя отважно. Историю Вали мне прочитала мама, мы обе заметили, что она похожа на мою прабабушку Машу. Она тоже была очень хрупкая внешне и помогала раненым солдатам – утешала, писала письма их родным, работала в санитарной части в Самаре. В память обо всех девочках, я написала это стихотворение», – рассказала Полина.
Всего же на конкурс поступило более 500 работ из десятков регионов нашей страны.
Кроме лауреатов, выбранных профессиональным жюри, призерами творческого состязания стали также победители онлайн-голосования. С 2 по 20 июня посетители сайта Музея Победы могли выбрать понравившееся стихотворение и проголосовать за него. Всего за стихи молодых поэтов было отдано более 40 000 голосов.
Со списком победителей конкурса можно ознакомиться на сайте музея https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-poeziya-pob...
ФГБУК «Музей Победы»