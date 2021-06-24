Юная жительница Ханты-Мансийского автономного округа стала победительницей конкурса «Поэзия Победы»

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Юная жительница Ханты-Мансийского автономного округа стала победительницей конкурса «Поэзия Победы»

Музей Победы подвел итоги всероссийского конкурса «Поэзия Победы». Творческое состязание было приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Произведения молодых поэтов рассказывают о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу. 

Среди Победителей – юная жительница Ханты-Мансийского автономного округа. Первое место в возрастной категории от 11 до 13 лет заняла 11-летняя Полина Цуманкова. Молодая поэтесса написала о войне такие строки 

Маленькая сильная Валя 

Бешено-бешено сердце стучит 

Руки замерзли. Сильно знобит 

Но не тревожат взрывы и шум 

светлый пытливый девичий ум 

Будто бы веточкой на ветру 

С солнечным лучиком поутру 

Раны бинтует, слова говорит - 

Валя на помощь к солдатам спешит. 

Холод Днепра, пулеметный огонь. 

Сильная-сильная Вали ладонь 

тянет и тянет, спасает людей. 

К ним не успеть - страха страшней. 

Негде укрыться, огня - полоса. 

Стихли родные вокруг голоса. 

Рядом внезапно взорвался снаряд - 

волны девчушку вот-вот поглотят. 

Валю спасли. Как и многих она 

в тех красных волнах большого Днепра. 

Первый орден в четырнадцать лет - 

смелости юной точный портрет. 

Легкие волосы, короткая стрижка! 

Многие думали - это мальчишка! 

Валя глазами всегда улыбалась, 

и никогда-никогда не сдавалась. 

«Стихотворение написано в честь Вали Пономаревой из Курской области, которая спасла много солдат во время сражений. В нем я решила изобразить момент форсирования реки Днепр, в котором Валя тоже проявила себя отважно. Историю Вали мне прочитала мама, мы обе заметили, что она похожа на мою прабабушку Машу. Она тоже была очень хрупкая внешне и помогала раненым солдатам – утешала, писала письма их родным, работала в санитарной части в Самаре. В память обо всех девочках, я написала это стихотворение», – рассказала Полина. 

Всего же на конкурс поступило более 500 работ из десятков регионов нашей страны. 

Кроме лауреатов, выбранных профессиональным жюри, призерами творческого состязания стали также победители онлайн-голосования. С 2 по 20 июня посетители сайта Музея Победы могли выбрать понравившееся стихотворение и проголосовать за него. Всего за стихи молодых поэтов было отдано более 40 000 голосов. 

Со списком победителей конкурса можно ознакомиться на сайте музея https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-poeziya-pob...

ФГБУК «Музей Победы»

Чт, 24/06/2021 - 10:38

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