Представители Росгвардии облагородили места захоронений участников Великой Отечественной войны в Югре

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22 июня в День памяти и скорби сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре привели в порядок места захоронений участников Великой Отечественной войны в городах региона и почтили минутой молчания память погибших соотечественников.
В Нижневартовске и Радужном представители ведомства совместно с «Волонтерами Победы» очистили захоронения защитников Отечества от разросшейся травы и веток.
г. Нижневартовск
«День памяти и скорби отразился болью и горечью утрат в наших сердцах. 80 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей. Сегодня наша миссия сохранить и передать будущим поколениям память о героическом подвиге русского народа, не сломившегося под натиском жестокого врага», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
г. Радужный
В Ханты-Мансийске, Сургуте, Когалыме, Пыть-Яхе и Белоярском военнослужащие и сотрудники Росгвардии присоединились к всероссийской минуте молчания. Она прошла одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени. Именно в это время ровно 80 лет назад в эфир вышло обращение советского правительства к гражданам, в котором министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил о начале войны.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре