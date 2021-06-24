Югорчан призывают привиться

  • Русский
Югорчан призывают привиться

24 июня в региональном информационном центре «Югра» состоялась пресс-конференция с участием: директора окружного департамента здравоохранения Алексеем Добровольским, членом Общественной палаты Югры, членом общественного Совета при окружном департаменте здравоохранения Александром Громутом и главным внештатным инфекционистом окружного департамента здравоохранения Людмилой Катанаховой. Тема встречи: «Вакцинация в Югре».

По словам ведущего пресс-конференции Евгения Оглоблина, сегодня Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в десятку регионов страны по доле привитых граждан и в пятерке по ежедневному темпу вакцинации от коронавируса. Однако, этого недостаточно, чтобы остановить ковид. В июне месяце медики отмечают рост числа инфицированных югорчан и также пациентов со средней и тяжелой формой заболевания.

Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил:

– За весь период прививочной кампании в Югру поступило вакцин для вакцинации 344 218 югорчан. При этом к вакцинации приступили более 318 811 граждан Югры, т.е. более 300 тысяч привились первым компонентом и 240 962 жителя Югры уже полностью завершили вакцинацию.

Мы сегодня отмечает, что в Югре стало в 1,2 раза больше тех, кто обращается за прививкой. Например, в понедельник 21 июня привились 5 287 граждан, во вторник 22 июня – 4 690 человек, т.е. ежедневно 4 500 – 5 000 югорчан приходят на прививку.

К нам в округ поступают три вакцины: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Ковивак», но больше, конечно, «Спутник V», показавшего свою эффективность.

Вакцинация проводится как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах, которые располагаются в торгово-развлекательных центрах и общественных местах. Многие боятся идти в поликлинику, чтобы не столкнуться с больными, поэтому выезжаем на предприятия, в трудовые коллективы.

Призываю всех ещё раз подумать, всё взвесить и сделать вакцину, ведь вакцинированные болеют в десять раз реже.  

Со слов А. Добровольского стало известно, что запас вакцин формируется ежедневными поставками из федеральных логистических центров, куда она поступает с производственных площадок. Буквально завтра ожидается поставка более 15 тысяч доз вакцины, которая затем будет доставляться во все населённые пункты автономного округа.

Людмилу Катанахову попросили подтвердить или опровергнуть утверждения граждан о вакцине и вакцинации, она ответила:

- Вакцина не приносит вреда организму, а с помощью неё мы тренируем нашу иммунную систему. С прививкой наш организм вырабатывает специфические антитела против инфекции. Прививка от коронавируса способствует выработке антител, которые в дальнейшем при встрече с инфекцией начинают вырабатываться в полном объёме.

- Вакцина не влияет на репродуктивную функцию.

- Вакцинированный человек не представляет опасности для окружающих.

- Вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)» ставят лицам, старше 60 лет. Не прививаются дети до 18 лет.

Член общественного Совета при окружном департаменте здравоохранения Александр Громут рассказал, что перенёс коронавирус в лёгкой форме, после этого привился. Он также призвал югорчан сделать прививку от коронавируса.

Людмила Гурьева

Чт, 24/06/2021 - 14:38

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.