Югорчан призывают привиться

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24 июня в региональном информационном центре «Югра» состоялась пресс-конференция с участием: директора окружного департамента здравоохранения Алексеем Добровольским, членом Общественной палаты Югры, членом общественного Совета при окружном департаменте здравоохранения Александром Громутом и главным внештатным инфекционистом окружного департамента здравоохранения Людмилой Катанаховой. Тема встречи: «Вакцинация в Югре».
По словам ведущего пресс-конференции Евгения Оглоблина, сегодня Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в десятку регионов страны по доле привитых граждан и в пятерке по ежедневному темпу вакцинации от коронавируса. Однако, этого недостаточно, чтобы остановить ковид. В июне месяце медики отмечают рост числа инфицированных югорчан и также пациентов со средней и тяжелой формой заболевания.
Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил:
– За весь период прививочной кампании в Югру поступило вакцин для вакцинации 344 218 югорчан. При этом к вакцинации приступили более 318 811 граждан Югры, т.е. более 300 тысяч привились первым компонентом и 240 962 жителя Югры уже полностью завершили вакцинацию.
Мы сегодня отмечает, что в Югре стало в 1,2 раза больше тех, кто обращается за прививкой. Например, в понедельник 21 июня привились 5 287 граждан, во вторник 22 июня – 4 690 человек, т.е. ежедневно 4 500 – 5 000 югорчан приходят на прививку.
К нам в округ поступают три вакцины: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Ковивак», но больше, конечно, «Спутник V», показавшего свою эффективность.
Вакцинация проводится как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах, которые располагаются в торгово-развлекательных центрах и общественных местах. Многие боятся идти в поликлинику, чтобы не столкнуться с больными, поэтому выезжаем на предприятия, в трудовые коллективы.
Призываю всех ещё раз подумать, всё взвесить и сделать вакцину, ведь вакцинированные болеют в десять раз реже.
Со слов А. Добровольского стало известно, что запас вакцин формируется ежедневными поставками из федеральных логистических центров, куда она поступает с производственных площадок. Буквально завтра ожидается поставка более 15 тысяч доз вакцины, которая затем будет доставляться во все населённые пункты автономного округа.
Людмилу Катанахову попросили подтвердить или опровергнуть утверждения граждан о вакцине и вакцинации, она ответила:
- Вакцина не приносит вреда организму, а с помощью неё мы тренируем нашу иммунную систему. С прививкой наш организм вырабатывает специфические антитела против инфекции. Прививка от коронавируса способствует выработке антител, которые в дальнейшем при встрече с инфекцией начинают вырабатываться в полном объёме.
- Вакцина не влияет на репродуктивную функцию.
- Вакцинированный человек не представляет опасности для окружающих.
- Вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)» ставят лицам, старше 60 лет. Не прививаются дети до 18 лет.
Член общественного Совета при окружном департаменте здравоохранения Александр Громут рассказал, что перенёс коронавирус в лёгкой форме, после этого привился. Он также призвал югорчан сделать прививку от коронавируса.
Людмила Гурьева