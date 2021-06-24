В Нягани зарегистрировано 148 укушенных клещами, в одном эпизоде есть подозрение на энцефалит

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В одном эпизоде у человека есть подозрение на клещевой энцефалит.
«Зашел в лес в черте города, на объездной дороге, буквально на пару минут - наломать веток для веника в баню. Сел в машину. Посмотрел в зеркало. А на шее у меня клещ... Хорошо, что заметил... Присосаться он не успел…», - рассказал в прививочном кабинете БУ «Няганская городская поликлиника» один из жителей города. Ситуация реальная. И хорошо, что удачно разрешившаяся. Кстати, мужчина был не привит, а после встречи с клещом поспешил на иммунизацию.
Вакцинация против клещевого энцефалита проводится по определенной схеме: сначала делается первая прививка, через месяц - вторая, через год – третья (ревакцинация). Четкое следование инструкции позволяет сохранить иммунитет три года. Затем процедуру необходимо повторить (ставится одна прививка).
Напомним, клещевой энцефалит - крайне опасное заболевание, при неблагоприятном течении приводящее к смертельному исходу. Вирус поражает нервную систему, поэтому заразившийся человек рискует ощутить на себе тяжелые последствия болезни, вплоть до паралича. В свою очередь, проведение вакцинации позволяет гораздо легче перенести последствия укуса зараженного клеща. По данным медицинской статистики 20% клещей заражены вирусом. То есть, практически каждый пятый укус, приведет к развитию энцефалита. Прививаться необходимо. Все противники вакцинации должны помнить, что заболевания головного мозга никогда не исчезают бесследно.
«Тех, кто боится реакции на прививку, могу заверить, что последствия от проведенной вакцинации против клещевого энцефалита ограничиваются незначительным покраснением в области введения, а в единичных случаях - повышением температуры тела на градус или полтора. Эти симптомы проходят самостоятельно в течение нескольких дней», - отмечает Ольга Ежова, - врач-эпидемиолог БУ «Няганская городская поликлиника».