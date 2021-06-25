В Кондинском районе продолжается акция «Чистый лес»

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В рамках окружной акции «Чистый лес», по инициативе «Кондинского лесхоза» прошло мероприятие по очистке леса от мусора в квартале 471 выделе 24 Луговского урочища Леушинского участкового лесничества. Сотрудники лесничества и лесхоза, администрации городского поселения Луговой приняли участие в акции, техническую поддержку оказали административно-хозяйственная служба, Молодежно-трудовой отряд гп. Луговой и жители поселения, всего в субботнике приняли участие более 60 человек.
Общими усилиями был убран участок леса расположенный площадью около 6 га., собрано мусора более 40 куб.м.
Акция «Чистый лес» прошедшая на прошлой неделе объединила усилия неравнодушных людей, которые готовы внести свою лепту в наведение порядка в лесу. Но мало убрать мусор, нужно формировать бережное отношение к природе родного края. Можно устраивать бесконечные субботники, акции, но самым важным и необходимым является изменение отношения человека к окружающей среде. Важно помнить, что заботясь об окружающей среде человек заботится в том числе и о себе, и о своем завтрашнем дне, и о будущем следующих за ним поколений.
Информацию подготовила
мастер леса казенного учреждения «Кондинский лесхоз»
Яркова Екатерина Владимировна