Журналисты федеральных изданий открывают Югру для туристов

- Русский
В Когалыме 23 июня стартовал рекламно-информационный тур «VisitUgra».
В Югру прибыли представители популярных изданий «NatGeoTraveler», «РБК Стиль», «Известия», «Лента.ру», «Газета.ру», «РИА Новости», «Моя планета», «Метро», информационных порталов «Туту.ру» и «Туристер», бортовой журнал «Utair».
Пятидневная программа тура предполагает посещение объектов промышленного, этнографического и культурно-познавательного туризма, знакомство с возможностью активного и экстремального отдыха на территории Югры.
Так, в Когалыме журналистам раскроют тонкости процесса добычи нефти, расскажут о внедрении новых экологичных технологий на территории Южно-Ягунского месторождения. Участники пресс-тура посетят один из самых крупных океанариумов в России, погрузятся с аквалангом и станут участниками сафари-аттракциона в СКК «Галактика».
На территории Сургутского района журналисты прикоснутся к культуре тромаганских ханты и станут участниками мастер-класса по изготовлению куклы «Акань» в музее им. А.П. Ядрошникова, а также побывают в национальном центре в д. Русскинская и на стойбище «Хантыйский дворик».
В Сургуте гости посетят историко-культурный центр «Старый Сургут», аэродром «Боровая», хаски-центр «Югра» и погрузятся в современную историю самого крупного города автономного округа.
Завершится тур «VisitUgra» в Ханты-Мансийске, где журналистам также подготовили насыщенную программу: посещение «Археопарка», стелы «Первооткрывателям земли Югорской», Центра зимних видов спорта им. А.В. Филиппенко, музеев геологии, нефти и газа, природы и человека, «Торум Маа». Гости услышат знаменитый орган в КТЦ «Югра-классик» и побывают на слиянии Оби и Иртыша.
Отметим, пресс-тур «VisitUgra», итогом которого станет серия публикаций в популярных изданиях, организован Центром компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры при поддержке Департамента промышленности автономного округа, муниципальных образований, ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»
depprom.admhmao.ru