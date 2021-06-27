27 июня день рождения отмечает писатель, политик, общественный деятель Еремей Данилович Айпин

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Еремей Данилович – человек, которого ценят, любят и уважают. Он многое сделал для сохранения культурного и этнического наследия малых народов. Он тот, кем гордится «коренная Югра».
О Еремее Айпине говорят – летописец своего народа, любящий югорский край, знающий сказания и верования народа ханты, их обычаи и традиции.
Еремей Айпин – уникальный писатель. В его произведениях вдумчивый читатель знакомится с настоящим Севером, с его древней историей, культурой обских угров, с его добрыми и доверчивыми людьми, умеющими понимать и любить суровую природу родного края.
Уважаемый Еремей Данилович, поздравляем Вас с днём рождения! Желаем Вам дальнейших успехов в политической, общественной и писательской деятельности, крепкого сибирского здоровья, долголетия!
Коллектив редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»