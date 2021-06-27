С Днём российской молодёжи!

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С Днём российской молодёжи!

От вас – нынешней молодёжи, молодых специалистов, учёных, писателей, рыбаков, оленеводов – зависит будущее не только наших регионов, но и всей России. И сегодня, в День молодёжи, особенно приятно отметить, что уже сейчас вы делаете успешные шаги в своей взрослой жизни, в сохранении традиционного образа жизни, культуры, языка, в учёбе, в службе в армии, в профессиональном развитии, добиваетесь первых важных побед, успешно реализуете культурные, общественные, спортивные и социальные проекты. Мы гордимся вами!

Молодежь обско-угорских народов воспитана на земле с древней историей, с многовековыми традициями и богатой культурой. Вы продолжаете сохранять, беречь и популяризировать традиционный образ жизни наших предков, говорить на родных языках, передавать свои знания, умения и навыки более молодому поколению. Пусть не прервётся эта связь поколений!

2021 год – год восьмидесятилетия начала Великой Отечественной войны – особенный для всей российской молодёжи. Перед вами пример молодых людей военного времени, их силы, мужества, самоотверженности и патриотизма. Равняйтесь на них! Учитесь, трудитесь для благополучия и процветания Тюменского Севера и России.

Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, инициативах, успехов в реализации самых смелых планов и благополучия! С праздником!

Коллектив редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Вс, 27/06/2021 - 12:21

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