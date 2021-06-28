Творческая встреча с писателем из глубинки

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Литературная встреча с югорским писателем из отдалённого села Саранпауля Берёзовского района Владимиром Квашниным прошла в рамках форума «Шесталовские чтения» в библиоруме «БуквА» городской библиотеки № 6 города Ханты-Мансийска (ул. Краснопартизанская, д. 2) 24 июня 2021 года.
Писатель рассказал читателям о своём литературном творчестве. Наверное, каждому слушателю пришлись по душе стихотворения Владимира Квашнина, в которых автор от всего сердца воспевает Югорскую землю, где он родился, живёт и трудится в настоящее время. У него есть прекрасные стихи о природе, о зверях, животных и много разных других тем о человеке и его месте на нашей планете. Отметим, что за последние годы им написаны и опубликованы следующие художественные книги: «От сердца к сердцу» (2014), «Синегорье» (2019), «Коготь Манараги» (2019).
Читатели могут поближе познакомиться с литературным творчеством Владимира Квашнина в Государственной библиотеке Югры и в библиоруме «БуквА» городской библиотеки № 6 города Ханты-Мансийска.
Владимир Енов