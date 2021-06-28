В Югре в 2020 году снизился уровень социально значимых заболеваний

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В Югре в 2020 году снизился уровень социально значимых заболеваний
фото news.myseldon.comфото news.myseldon.com
фото news.myseldon.com

В Югре прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Его провел заместитель губернатора Всеволод Кольцов.

Основные показатели, характеризующие состояние эпидемиологической ситуации по туберкулезу в автономном округе за 2020 год, представил главный внештатный специалист по фтизиатрии департамента здравоохранения Югры – главный врач Ханты-Мансийского клинического противотуберкулезного диспансера Евгений Ревякин. «В 2020 году отмечалась стабильная ситуация по туберкулезу с продолжающейся тенденцией к ежегодному снижению основных эпидемиологических показателей, - сказал он. - Общая заболеваемость туберкулезом снизилась на 20,1%. Этот показатель в Югре ниже, чем в Уральском федеральном округе и по стране в целом».

В структуре впервые заболевших туберкулезом снизилась доля лиц, находящихся в учреждениях ФСИН России. Также отмечается снижение на 15,4% заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. На 11,3% сократилась заболеваемость среди впервые выявленных пациентов с туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией среди постоянного населения.

Кроме того, в Югре уменьшилась численность больных c бактериовыделением, как наиболее опасной формой туберкулёза. Все пациенты прошли тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя.

Показатель смертности от туберкулеза в Югре также ниже, чем в регионах Уральского федерального округа и в стране.

В лечебно-профилактических учреждениях первичного медико-санитарного звена автономного округа функционируют 16 противотуберкулезных кабинетов, которые полностью обеспечены врачами фтизиатрами.

Расходы в минувшем году на противотуберкулезные мероприятия в регионе составили 118 млн рублей, из них 52,5 млн – из федерального бюджета, 65,5 млн – из окружного. Более 80% средств потрачено на приобретение противотуберкулезных лекарственных препаратов.

В этой связи Всеволод Кольцов дал поручение фтизиатрической службе Югры проанализировать структуру службы с учетом динамики заболеваемости и дать предложения по реструктуризации коечного фонда. «Заболеваемость снижается, имеем положительную динамику, поэтому необходимо посмотреть возможности перепрофилирования части фонда для отделений дневного пребывания или социального сопровождения пациентов. Надо эффективно перераспределить ресурсы», - поставил задачу заместитель губернатора.

О состоянии заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Югры – главный врач Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера Александр Бабушкин: «По итогам 2020 года уровень заболеваемости снизился на 11,3% по сравнению с 2019 годом. Темп снижения заболеваемости в Югре выше, чем в среднем по России и в Уральском федеральном округе».

В структуре  специализированных диспансеров  функционируют  отделы первичной профилактики. Специалисты отдела проводят  курсы лекций для учащихся общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных заведений, сотрудников предприятий, индивидуальные профилактические беседы, выступают в СМИ.

В завершение Всеволод Кольцов обратил внимание руководства медицинских структур на необходимость строгого соблюдения противоэпидемиологических мер, поскольку, по мнению специалистов, COVID-19 утяжеляет течение болезни, как туберкулезных пациентов, так и инфекций, передающихся половым путем.

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фото news.myseldon.comфото news.myseldon.com
фото news.myseldon.com
фото news.myseldon.comфото news.myseldon.com
фото news.myseldon.com
Пнд, 28/06/2021 - 14:34

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