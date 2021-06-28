В Югре из-за коронавируса отменили международные соревнования по гребле на обласах

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Кубок губернатора по гребле на обласах отменили из-за ухудшения эпидобстановки в регионе. Напомним, массовые соревнования в рамках праздника «Вит Хон хатл» должны были пройти со 2 по 5 июля в акватории реки Юган Нефтеюганского района. Такие меры необходимы для минимизации риска заражения коронавирусом и сохранения здоровья спортсменов, гостей и участников соревнований.
В программу соревнований были включены массовые старты на различные дистанции, одиночные гонки, гонки экипажей. Также были запланированы мастер-классы, выступление творческих коллективов, национальная борьба на поясах, проведение обряда поклонения водному духу Вит хону и этнодискотека.
Стоит отметить, что эти состязания на открытой воде проводились ежегодно с 2001 года. Исключением стал 2020 год, в связи с пандемией. Нынешний Кубок должен был стать юбилейный, 20-м.
Источник: ТВ Югра