Вакцинация от Covid-19 прошла в физкультурном диспансере

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Сотрудники физкультурного диспансера, желающие поставить прививку от коронавирусной инфекции, без отрыва от рабочего процесса смогли пройти данную процедуру.
«Работая с окружной командой по биатлону, взаимодействие происходит с большим количеством людей, и стоит позаботиться не только о себе, но и об окружающих, обо всей команде. Спортсмены и персонал ответственно подошли к вакцинации от коронавируса, так как от летнего тренировочного сезона зависит результат команды в соревновательный период», - рассказал массажист Горбушин Анатолий.
К сожалению, инфекция в последние месяцы в Югре набирает обороты, в связи с этим ужесточаются антиковидные меры. Один из надежных способов победить инфекцию является вакцинация.