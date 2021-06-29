В Березовском районе и Сургуте продолжается строительство общеобразовательных учреждений

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Заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Его участники рассмотрели ход проектирования и строительства объектов образования в Березовском районе и Сургуте. Наталья Комарова напомнила, что в год знаний уделяется повышенное внимание к созданию возможностей, условий для получения образования юными жителями Югры. «Это одна из важнейших стратегических задач для всех нас», - акцентировала глава региона.
О ходе строительства образовательных учреждений в Березовском районе доложил глава района Владимир Фомин. В настоящее время в муниципалитете ведется строительство школ, детских садов и культурных комплексов - всего 6 объектов. Так, образовательно-культурный комплекс в селе Теги (общеобразовательная школа и зрительный зал общей вместимостью 200 человек) возводятся в рамках государственной программы автономного округа «Развитие образования в Югре на 2016- 2021 годы». Объект готов на 98%.
По словам Владимира Фомина на 99% завершена реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в поселке Няксимволь. Проведены комплексные пусконаладочные работы, на объект доставлено оборудование. «Детский сад введем в эксплуатацию в сентябре текущего года», - доложил глава района.
Завершается строительство образовательно-культурного комплекса в деревне Хулимсунт. Комплекс включает в себя общеобразовательную школу на 140 мест и детскую школу искусств на 75 мест. Объект готов на 80%. Ведется закупка, комплектация и доставка строительных материалов и оборудования.
Глава региона напомнила о важности выполнения взятых на себя обязательств по строительству объектов образования. «Все начатые строительством объекты должны быть закончены в соответствии с муниципальными контрактами в этом году», - подчеркнула Наталья Комарова.
Далее о строительстве общеобразовательных школ в микрорайонах № 32 и № 33 доложил глава города Сургута Андрей Филатов. Строительство общеобразовательной школы на 900 мест в микрорайоне 32 успешно завершено. 15 июня получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. «В настоящее время идет работа по получению лицензии. Планируем завершить все мероприятий к открытию школы в августе», - доложил Андрей Филатов.
Он также отметил, что строительство средней школы №33 на 900 мест ведется в рамках установленного графика. Готовность объекта составляет 68 %. На объекте работают 180 человек. Заключены контракты на поставку мебели и оборудования. «Школа будет введена в эксплуатацию в срок до 30 сентября», - подчеркнул Андрей Филатов.
«Общее требование к руководителям муниципалитетов - обязательное выполнение всех контрактных обязательств, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядных организаций и концессионеров. Все необходимые финансовые ресурсы до вас доведены», - обратилась к руководителям муниципальных образований Наталья Комарова.
admhmao.ru