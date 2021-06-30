В Югре названы имена обладателей премии Ювана Шесталова

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В Югре названы имена обладателей премии Ювана Шесталова
Один из победителей конкурса П.Я. АйваседаОдин из победителей конкурса П.Я. Айваседа
Один из победителей конкурса П.Я. Айваседа

Трое участников отбора на присуждение премии правительства Югры имени Ювана Шесталова стали обладателями награды.

За вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера в 2021 году премией отмечены средняя общеобразовательная школа имени Ивана Пермякова села Полноват Белоярского района, мастер фольклора Павел Айваседа из села Варьеган Нижневартовского района, заведующая домом культуры в селе Тугияны Белоярского района Надежда Гришкина.

Церемония награждения лауреатов запланирована на 7 июля в ходе заседания семейного совета Югры.

Всего в 2021 году на премию было заявлено 20 претендентов, из них – 8 авторских коллективов и 12 – физических лиц.

Премия присуждается, начиная с 2013 года. Ежегодно присуждается три премии: для физических лиц – две премии в размере 75 тысяч рублей каждая, для коллективов – одна премия в размере 200 тысяч рублей.

admhmao.ru

Один из победителей конкурса П.Я. АйваседаОдин из победителей конкурса П.Я. Айваседа
Один из победителей конкурса П.Я. Айваседа
Один из победителей конкурса П.Я. АйваседаОдин из победителей конкурса П.Я. Айваседа
Один из победителей конкурса П.Я. Айваседа
Ср, 30/06/2021 - 10:08

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