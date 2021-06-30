В Югре названы имена обладателей премии Ювана Шесталова

- Русский
Трое участников отбора на присуждение премии правительства Югры имени Ювана Шесталова стали обладателями награды.
За вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера в 2021 году премией отмечены средняя общеобразовательная школа имени Ивана Пермякова села Полноват Белоярского района, мастер фольклора Павел Айваседа из села Варьеган Нижневартовского района, заведующая домом культуры в селе Тугияны Белоярского района Надежда Гришкина.
Церемония награждения лауреатов запланирована на 7 июля в ходе заседания семейного совета Югры.
Всего в 2021 году на премию было заявлено 20 претендентов, из них – 8 авторских коллективов и 12 – физических лиц.
Премия присуждается, начиная с 2013 года. Ежегодно присуждается три премии: для физических лиц – две премии в размере 75 тысяч рублей каждая, для коллективов – одна премия в размере 200 тысяч рублей.
admhmao.ru