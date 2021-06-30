В Югре не менее 50% работников перейдут на дистанционный формат работы с учетом организационной и технической возможности

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Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа провела 29 июня губернатор Югры Наталья Комарова.
По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения в автономном округе 59 763 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровевших 57 768 человек. На реанимационных койках с подтвержденным COVID-19 82 человека, из них 59 на аппаратной поддержке.
По оперативным данным департамента здравоохранения автономного округа за весь период поступило 364 018 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, из них 24 960 комплектов поступило в период с 22 по 29 июня 2021 года
(это вакцина «ЭпиВакКорона» - 19 800 и «Гам-КОВИД- Вак» - 5 160). «По состоянию на 29 июня привито первым компонентом вакцин 337 376 человек, что составляет 44,6 % от общего числа граждан, которые могут сделать себе прививку. Завершили вакцинацию 254 230 человек. По информации департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа за счёт средств нефтяных компаний сделали прививку
9 397 человек», - сказала губернатор.
«В Сургуте, Нижневартовске увеличено время работы ковидных пунктов. Это позволяет оперативно принимать пациентов, назначать лечение, выдавать препараты. За минувшие сутки 5 680 югорчан поставили первый компонент вакцины, за неделю – 31 726 человек. Запас вакцины – более 20 тысяч доз, ожидаем до конца недели еще 62 тысячи», - сказал директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
Напомним, на текущую дату вакцинирование в автономном округе проводится на добровольной основе. Работники организаций имеют право отказаться от вакцинации. «При отказе от вакцинации работодатель не вправе отстранять от работы, увольнять, принуждать к проведению профилактических мероприятий и отказывать в выплате зарплаты и премий. Работодатель имеет право обеспечивать допуск работников после отпуска, организацию работы удаленно в соответствии с постановлением губернатора автономного округа от 14 июня 2021 года № 83», - обратила внимание глава региона.
Наталья Комарова добавила, что в соответствии с постановлением губернатора автономного округа от 14 июня 2021 года № 83 организациям рекомендовано предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации, и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска.
Отметим, сегодня губернатором региона было подписано постановление, в соответствии с которым на период 2-23 июля устанавливается режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в Югорске, городском поселении Советский. Исключение – югорчане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Допускается покидать место жительства в случаях обращения за медицинской помощью и в аптеки, следования к месту (от места) работы, оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, следования в объекты розничной торговли. Кроме того, допускается выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), доставки ТКО до ближайшего места их накопления.
В вышеназванных муниципальных образованиях автономного округа со 2 по 23 июля текущего года установлен запрет деятельности кинотеатров, фитнесс-клубов; деятельность организаций общественного питания осуществляется с 6 до 20 часов.
Допускается круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях; круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто-и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; круглосуточная доставка заказов организациями.
Также в соответствии с документом до 31 июля 2021 года включительно в автономном округе продлено приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.
Работодателям рекомендовано перевести не менее 50 % персонала на дистанционную работу; обеспечить соблюдение масочного режима, работы «утренних фильтров», режима текущей дезинфекции помещений, оборудования, а также требований методических рекомендаций Роспотребнадзора.
В этой связи губернатор поручила главам Югорска, городского поселения Советский совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по автономному округу усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий; перевести вторую смену детских летних лагерей в дистанционный формат.
«Поручаю департаменту здравоохранения автономного округа обеспечить 100 % наличие вакцины в Югорске, городском поселении Советский. Совместно с главами муниципальных образований автономного округа сформировать перечень резервных объектов, предназначенных для лечения граждан от коронавирусной инфекции, обеспечение их необходимым оборудованием», - сказала Наталья Комарова в ходе оперативного штаба.
Также рекомендовано территориальному органу Росздравнадзору по Тюменской области, Югре и Ямалу, Управлению Роспотребнадзора и Службе по контролю и надзору в сфере здравоохранения региона провести контроль наличия действующих регистрационных удостоверений на тест-системы для диагностики COVID-19, используемые лабораториями государственной и частной форм собственности, осуществляющими деятельность на территории автономного округа.
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