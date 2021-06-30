В фестивале ремёсел коренных народов, который прошёл в Югре, онлайн приняли участие представители 7 стран

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В Югре прошёл Международный фестиваль ремёсел коренных народов мира «Югра-2021». Мероприятие посетила губернатор Наталья Комарова. Глава региона отметила, что проведение фестиваля является серьёзным вкладом в укрепление дружеских связей между людьми и даже странами.
Фестиваль проходит в округе традиционно с 2000 года под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и «Северного форума».
В этом году в программу фестиваля вошли конкурсы ремёсел, научно-практические конференции, семинары, выставки и другие мероприятия. В них приняли участие мастера из 19 регионов России и 16 городов Югры. Онлайн к фестивалю присоединились более 200 человек из 7 стран зарубежья.
ТВ «Югра»