В Югре 4 организации получат гранты на развитие традиционной хозяйственной деятельности

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Четыре соискателя стали обладателями грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности в 2021 году. Конкурсный отбор проводился департаментом недропользования и природных ресурсов Югры.
По направлению «Развитие оленеводства» в номинации «Изготовление изделий из меха, кости, рогов северного оленя» лучшим был признан проект по заготовке, транспортировке, хранению и переработке оленьих шкур компании «Люкан» из Белоярского района. Предприятие стало обладателем гранта в 1 миллион рублей.
В направлении «Развитие охотничьего промысла» номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции охотничьего промысла» грант на сумму 3 миллиона рублей выиграла сельскохозяйственная национальная община «Глухарь» из Кондинского района с проектом «Заготовка, хранение и транспортировка продукции охотничьего промысла».
Национально-родовая община коренных малочисленных народов Севера «Рахтынья» из Березовского района стала обладателем гранта в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей. Победу соискателю принес проект «Савхул мирн мыгыв! – Дадим больше рыбы Родине» в направлении направлению «Развитие рыбного промысла» номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла».
По рекомендации комиссии по вопросам оценки и отбора наиболее эффективных проектов также в этой номинации грант в сумме 3 миллиона 800 тысяч рублей был присужден общине коренных малочисленных народов Севера «Красный Яр» из Кондинского района за проект «Развитие рыбного промысла: «Заготовка, хранение и транспортировка продукции».
Отметим, что всего для участия в конкурсе по предоставлению грантов на реализацию проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, поступило 12 заявок из Белоярского, Березовского, Кондинского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов.
admhmao.ru