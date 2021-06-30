Югорчанин задал вопрос президенту

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Сегодня состоялась «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В этом году главе государства поступило более двух миллионов вопросов. Жителю Сургута удалось задал вопрос главе государства. Предприниматель Максим Харлов рассказал, что на развитие бизнеса хотел получить кредит, но банки предлагают ставку от 18 % годовых, небольшие сроки кредитования и требуют залог. Предложенные условия предпринимателя не устроили.
Владимир Путин отметил, что «вопрос этот не праздный», однако «организовать беззалоговую работу" - тонкая вещь.
- Ведь прийти за деньгами дело несложное, а как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава Богу, устойчивая. Но принять решение, которое бы, по сути, раскачало эту финансовую платформу - вещь опасная, - сказал президент.
Однако глава государства согласился с тем, что ставка 18 % высокая.
Прямая линия президентом длилась три часа 42 минуты, за это время глава государства ответил на 68 вопросов. Одними из ожидаемых вопросов стали - очередная волна COVID-19 и вакцинация.
Владимир Путин отметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию и продолжает придерживаться этой точки зрения. Между тем действующий закон, принятый в 1998 году, выделяет в иммунной защите населения две основных составляющих.
«Так, является обязательной вакцинация, включенная в национальный календарь. Вместе с тем, вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости и эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации, по рекомендации главных санитарных врачей, руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из группы риска, - напомнил глава государства. - Именно этой нормой закона воспользовались руководители в десяти субъектах Российской Федерации, где ввели обязательную вакцинацию для категорий из, так называемых, групп риска. Все действуют в рамках закона. Кроме того, действия наших коллег направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения нового локдауна в стране».
В ходе прямого эфира президент рассказал, что он привился вакциной Спутник V и подчеркнул, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации.
Людмила Теткина