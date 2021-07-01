В Югре объявлен конкурс на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

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В Югре объявлен конкурс на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

Департамент промышленности Югры объявил конкурс на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Срок приема заявок для участия в конкурсе и документов осуществляется с 1 июля по 28 июля 2021 года включительно.

Размер субсидии не должен превышает 2 млн. рублей и составлять не более 70% общего объема финансового обеспечения реализации проекта.

Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий утвержден приложением 16 к постановлению Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса».

Информация о проведении конкурса, условиях и критериях отбора Получателей и проектов, порядке предоставления субсидии, форм и перечне документов, необходимых для представления в Департамент размешена на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.depprom.admhmao.ru, в разделе «Деятельность», в подразделе «Агропромышленный комплекс», вкладка «Конкурсы по отбору участников программного мероприятия по предоставлению грантов в форме субсидии».

Источник: департамент промышленности Югры

Чт, 01/07/2021 - 11:03

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