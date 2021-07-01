В Югре объявлен конкурс на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

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Департамент промышленности Югры объявил конкурс на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий.
Срок приема заявок для участия в конкурсе и документов осуществляется с 1 июля по 28 июля 2021 года включительно.
Размер субсидии не должен превышает 2 млн. рублей и составлять не более 70% общего объема финансового обеспечения реализации проекта.
Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий утвержден приложением 16 к постановлению Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса».
Информация о проведении конкурса, условиях и критериях отбора Получателей и проектов, порядке предоставления субсидии, форм и перечне документов, необходимых для представления в Департамент размешена на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.depprom.admhmao.ru, в разделе «Деятельность», в подразделе «Агропромышленный комплекс», вкладка «Конкурсы по отбору участников программного мероприятия по предоставлению грантов в форме субсидии».
Источник: департамент промышленности Югры