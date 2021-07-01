В Югре начался Окружной Смотр деятельности этнокультурных центров

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В Окружном Доме народного творчества начался прием заявок на участие в Смотре деятельности этнокультурных центров муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мероприятие проводится с целью создания условий для поддержки самобытного этнокультурного развития народов, проживающих в Югре, посредством активизации исследовательской, аналитической, организационно-творческой и методической работы.
В Смотре могут принять участие учреждения культурно-досугового типа, являющиеся этнокультурными центрами (центрами национальных культур), учреждения культуры, в состав которых входят этнокультурные центры и (или) центры национальных культур, а также общественные организации, выполняющие функции этнокультурных центров, осуществляющие свою деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Заявки на участие принимаются до 1 сентября 2021 года.
Учреждения, одержавшие победу, будут приглашены к участию в «Проектной мастерской», которая состоится в рамках Всероссийского форума национального единства в городе Ханты-Мансийске.
Смотр проводится при поддержке Департамента культуры Югры и Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Телефон для справок: 8-3467-32-15-62 (Чердынцева Инесса Владимировна).
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»