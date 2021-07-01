Югорчан приглашают к участию в конкурсе президентских грантов в области креативных индустрий

- Русский
Конкурс президентских грантов на проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий продолжается в России. Общая сумма грантов составляет 3,5 миллиарда рублей.
Подать заявки на получение поддержки могут некоммерческие организации, муниципальные учреждения, коммерческие организации и творческие личности, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Для участия в конкурсе могут быть представлены проекты в области культуры и академического искусства; межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты; образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства, креативных индустрий, включая цифровые технологии; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;
Также принимаются проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий; стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий; проекты в области современной популярной культуры.
Конкурс проводится по восьми направлениям, в числе которых – «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».
На реализацию проектов отведено 18 месяцев – с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года. Таким образом, победители смогут компенсировать затраты на проекты, реализация которых началась до получения грантовой поддержки
Заявки на участие в отборе принимаются до 30 июля на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
Итоги конкурса будут подведены 15 сентября.
Отметим, по данному конкурсу Фонд гражданских инициатив Югры оказывает консультативную поддержку региональным активист
admhmao.ru