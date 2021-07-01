Наталья Комарова встретится с жителями Нефтеюганска онлайн

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В субботу, 3 июля, губернатор Югры Наталья Комарова проведет онлайн-встречу с жителями Нефтеюганска в своих аккаунтах в социальных сетях.
«Дорогие земляки. В субботу, 3 июля в 14:00, проведу встречу с жителями Нефтеюганска. В прямом эфире обсудим ход реализации национальных проектов, жилищных программ в муниципалитете, его развитие», - написала в своих социальных сетях губернатор.
Модераторами прямого эфира станут победитель всероссийского конкурса «Семья года 2020» в номинации «Молодая семья», председатель клуба молодых семей при Центре молодежных инициатив Нефтеюганска Альбина Мякишева, директор школы телевидения «Art school TV», телерадиоведущая Валерия Маркина, член молодежного совета, межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Сибири», куратор регионального спортивного проекта «Free Training Ugra» Артур Ганиев.
Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».
Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».
admhmao.ru