Правила личной кибербезопасности или как уберечь деньги от мошенников

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Июнь месяц останется в памяти югорчан, как месяц побивший рекорд онлайн-мошенников, с небольшим интервалом жители одного из городов Югры лишились 8 затем и 10 миллионов рублей. Как это произошло, почему количество жертв не становится меньше, какие схемы придумывают жулики и как не оказаться обманутым на эти и другие немаловажные вопросы в ходе пресс-конференции в РИЦ «Югра» ответил врио начальника управления уголовного розыска УМВД России по ХМАО, полковник полиции Алексей Бородин. Фольклора
По словам Алексея Бородина, в текущем году чаще на уловки преступников попадают жители густонаселённых муниципалитетов округа – Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Мегиона и Сургутского района. Меньше интернет-преступлений совершается в отношении жителей сельских поселений и отдалённых территорий региона. По данным полиции, ни одного преступления в данной сфере не зафиксировано в Ханты-Мансийском районе и Покачах.
– Основными схемами злоумышленников по-прежнему остаются: звонок от лжесотрудника службы безопасности банка, – рассказал Алексей Бородин. – Второй вид преступлений – это различные инвестирования. В сети мошенники предлагают онлайн-консультации по тому, как заработать на биржевых торгах. Следующие вид – торговля в сети интернет через популярные сайты объявлений, взимание предоплаты за бронирование жилья, междугородние перевозки, а также бронирование авиабилетов по заниженным ценам через сайты-однодневки.
Полковник полиции рекомендовал югорчанам, столкнувшимся с очень заманчивыми предложениями, отнестись к ним настороженно, не производить оплату авансом.
– Если это поездка на частном транспорте, то заплатить извозчику лучше либо непосредственно перед поездкой, либо после неё, – посоветовал полковник полиции.
Тем не менее, жители округа продолжают попадать на уловки мошенников: проходят по различным ссылкам на сомнительные сайты, указывают данные банковских карт, консультируются с псевдоброкерами, берут многомиллионные кредиты в банках, играют на псевдобиржах, что приводит к потере сбережений и огромным долгам.
Также Алексей Бородин порекомендовал жителям региона всегда перепроверять информацию, полученную от незнакомых лиц через интернет и по телефону. Если звонят из банка, то сразу прекратить разговор, перезвонить на Горячую линию банка, указанную на обратной стороне банковской карты, и задать уточняющие вопросы. Если из полиции, то перезвонить на номер 112, где гражданина проконсультируют.
Он также призвал жителей округа обращаться в правоохранительные органы даже в том случае, если аферистам не удалось выудить у жертвы деньги, так как в полиции прорабатывают данные контакты и формируют базу телефонных номеров мошенников.
Людмила Теткина