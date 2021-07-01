Первые итоги работы плавучей поликлиники в труднодоступных территориях Югры

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Первые итоги работы плавучей поликлиники в труднодоступных территориях Югры
фото informugra.ruфото informugra.ru
фото informugra.ru

Депутат окружной Думы, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», главный окружной профпатолог Николай Ташланов рассказал о промежуточных итогах работы плавполиклиники «Николай Пирогов» в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Югры.

Парламентарий отметил, что в этом году навигация началась с низовьев Оби и ее притоков. Первым населенным пунктом, куда пришел медицинский корабль, стало село Большой Алтым Октябрьского района, затем медики посетили деревню Пашторы Белоярского района и село Саранпауль Берёзовского района.

«Природа вновь внесла коррективы в маршрут «Николая Пирогова» – резко обмелела река Ляпин (приток реки Северная Сосьва). Вместо пяти запланированных дней в Саранпауле врачи передвижной поликлиники смогли отработать только день. Теплоходу в экстренном порядке пришлось покинуть место стоянки и уйти в сторону села Ломбовож Берёзовского района. В противном случае корабль мог сесть на мель и не вернуться в Обь.

За первый месяц навигации медики Центра отработали в 10 населенных пунктах Октябрьского, Белоярского и Берёзовского районов. К узким специалистам обратилось порядка 1 200 сельчан, выполнено более 3 100 приемов, включая флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое обследования, медицинские осмотры, врачебные консультации, специализированные и лабораторные исследования.

Поселения в этой части маршрута плавполиклиники малочисленные, но специалисты Центра выполняют свою важную миссию по оказанию качественной медицинской помощи жителям удаленных территорий. Также на фоне роста числа заразившихся коронавирусом в ряде муниципальных образований Югры врачебная бригада предпринимает повышенные меры безопасности, чтобы не допустить завоза инфекции. На борту теплохода соблюдаются защитный протокол – масочный режим, как для врачей, так и для посетителей, входная термометрия для посетителей, соблюдение допустимой социальной дистанции во избежание скученности пациентов, регулярная обработка дезинфицирующими средствами помещений корабля», – рассказал Николай Ташланов.

Главный профпатолог Югры также добавил, что врачами плавучей поликлиники оказывалась и экстренная медицинская помощь. Житель села Большой Алтым с приступом стенокардии был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение Няганьской окружной больницы. В районную участковую больницу был направлен житель села Пашторы, жаловавшийся на острую боль в районе живота. Врачи «Николая Пирогова» выявили у больного обострение панкреатита. На дом к роженице был приглашен судовой врач-гинеколог, который оказывал помощь женщине, пока за ней не прилетел санитарный вертолет, вызванный местными медиками. Оказанная медикаментозная терапия успешно помогла доставить сельчанку до родильного отделения, где она благополучно родила.

Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округ

фото informugra.ruфото informugra.ru
фото informugra.ru
фото informugra.ruфото informugra.ru
фото informugra.ru
Чт, 01/07/2021 - 15:28

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