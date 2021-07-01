Николай Ташланов прокомментировал тему вакцинации, затронутую во время прямой линии с Президентом России

- Русский
Больше внимание во время прямой линии с Президентом России было уделено теме вакцинации.
Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» окружного парламента Николай Ташланов прокомментировал данную тематику применительно к нашему региону.
«По темпам вакцинации от COVID-19 Югра – один из всероссийских лидеров. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова во время недавнего совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства.
По состоянию на 29 июня, первым компонентом вакцин привиты 44,6% от общего числа югорчан, которые могут сделать себе прививку.
Для создания надежной иммунной прослойки, способной остановить распространение коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, необходимо привить не менее 756 тысяч жителей региона.
Правительство Югры и отраслевые департаменты предпринимают максимум усилий для достижения высоких темпов вакцинации.
Прививочные пункты находятся практически в шаговой доступности от мест компактного проживания жителей. В общей сложности в муниципалитетах округа организован 131 пункт вакцинации, за сутки в них прививают почти 4 500 человек. Сформированы 54 мобильные прививочные бригады, которые выезжают на предприятия, чтобы сотрудники могли поставить прививку без отрыва от работы. Сотрудникам многих компаний руководство предоставляет выходной после вакцинации. Кроме того, в округе проходят розыгрыши призов для тех, кто решил привиться.
При этом в регионе не опасаются выносить на открытое обсуждение и острые проблемы вакцинации. Причиной ухудшения эпидемиологической обстановки на территории округа, по мнению экспертов, являются снятие части ограничений на деятельность предприятий сферы обслуживания, не соблюдение населением элементарных мер индивидуальной защиты – ношение масок в общественных местах, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции. По данным регионального Роспотребнадзора, также резко увеличилось количество завозных случаев, как из других субъектов Федерации, так и из-за границы.
Как врач я считаю, что прививка обязательна. Она защищает против тяжелого течения COVID. По данным окружного Департамента здравоохранения, среди заболевших, которые получили вакцину, не было ни одного случая среднего или тяжелого течения заболевания, ни одного осложнения в виде воспаления легких. Также в округе не зафиксировано ни одного смертельного случая с людьми, своевременно вакцинировшимися от коронавируса. Что лишний раз доказывает актуальность вакцинации, темп которой в Югре очень высокий», – отметил Николай Ташланов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа