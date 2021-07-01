С 1 июля 2021 года назначены новые социальные выплаты

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С 1 июля 2021 года назначены новые социальные выплаты

В Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре состоялась пресс-конференция с управляющим Отделением в Югре Татьяной Сергеевной Зайцевой.

Татьяна Зайцева заявила, с 1 июля этого года начат прием заявлений на новые ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и родителям, опекунам, воспитывающим ребенка в одиночку, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Важным условием является то, что среднедушевой доход в семье должен быть менее прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе:

- размер ежемесячного пособия для женщин составит 8 750 рублей -  это 50% от прожиточного минимума для взрослых;

- размер ежемесячного пособия на ребенка - 8 153 рубля, это 50% от прожиточного минимума для детей.

Эти новые социальные выплаты назначены согласно Посланию Президента РФ Владимира Путина от 21.04.2021 г. Федеральному собранию.

Также с 1 августа этого года школьникам будет выплачена единовременная помощь в размере 10 000 рублей. Возраст школьников, имеющих право на эти выплаты, будет уточнен ближе к августу, когда выйдет Указ Президента Российской Федерации.

Оформить заявления можно через портал Госуслуги или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Эти новые выплаты будут зачисляться только на карты «Мир».

Валентина Узель

Чт, 01/07/2021 - 16:46

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