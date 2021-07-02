От инженерной электрофизики до спортивного права: в СПбГУ проходит прием документов на программы магистратуры

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Санкт-Петербургский государственный университет продолжает прием документов для поступления на программы магистратуры. Отметим, что в этом году в связи с мероприятиями противоэпидемического характера абитуриенты могут подавать документы для участия в конкурсе только с использованием дистанционных технологий (в электронно-цифровой форме через Личный кабинет поступающего на сайте Университета) или посредством операторов почтовой связи общего пользования.
В 2021 году для приема на обучение по программам магистратуры выделено около 2000 бюджетных мест, поступающие могут выбрать любую из 214 образовательных программ.
Полный перечень образовательных программ, объявленных для приема в СПбГУ в 2021 году, доступен на странице Приемной комиссии в разделе «Магистратура».
Прием документов для поступающих на программы магистратуры очной формы обучения (как в электронно-цифровой форме, так и через операторов почтовой связи общего пользования) завершится 20 июля, а для тех, кто выбрал очно-заочную форму обучения, — 10 сентября. О других важных датах можно узнать в Календаре приема. Отметим, что на подавляющее большинство образовательных программ магистратуры можно будет поступить по результатам конкурса документов (портфолио). По ряду образовательных программ вступительные испытания будут проведены в письменной или устно-письменной формах.
При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются индивидуальные достижения поступающих: дипломанты интеллектуальных соревнований, в частности открытой международной олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета среди студентов и молодых специалистов Petropolitan Science (Re)Search, Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», проектов национальной платформы «Россия — страна возможностей», смогут получить преимущества при поступлении на обучение.
Также дополнительные баллы начисляются за сертификаты об успешном освоении открытых онлайн-курсов СПбГУ. Получение дополнительных баллов возможно при результате первого вступительного испытания (по установленной Приемной комиссией приоритетности вступительных испытаний) не менее 65 баллов. С перечнем индивидуальных достижений и порядком их учета можно ознакомиться на странице Приемной комиссии в разделе «Магистратура».
Напомним также, что в Санкт-Петербургском государственном университете поступающие на места с оплатой стоимости обучения и обучающиеся на местах по договору об оказании платных образовательных услуг имеют возможность получить образовательный кредит с государственной поддержкой.
Пресс-служба СПбГУ