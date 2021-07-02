Открытие Фестиваля и работа экспозиции «Увидеть, услышать, попробовать!»

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Открытие Фестиваля и работа экспозиции «Увидеть, услышать, попробовать!»

На Фестивале локальных культурных брендов «Живое наследие» 2 июля будет работать выставка «Увидеть, услышать, попробовать!».

Более 15 российских регионов подготовили интерактивные презентации и художественные инсталляции своих местных достопримечательностей, а также предложат продегустировать свои гастрономические бренды. Участники Фестиваля смогут, например, попробовать тищенского копченого карпа, привезенного из Ставрополья, выпить кофе из желудей “Дубовый кофе”, изготовленный под Звенигородом, а также попробовать блинов с медом и чистую родниковую “ключевую” воду из парка “Ключи”, что находится в Белгородской области. 

На Фестивале Плёсский музей-заповедник представит «Ожившие картины» русского художника мастера «пейзажа настроения» И.И. Левитана – участники фестиваля увидят известные работы русского классика сквозь призму дополненной реальности. 

Также экспонентами выставки станут представители культурных брендов Ярославля, Москвы, Московской, Ростовской, Тульской, Белгородской областей. Участники фестиваля услышат, увидят и смогут получит памятные подарки от известных музеев, музыкальных центров и даже одного из самых крупных экзотариумов Европы. 

Все представленные на выставке культурные и туристические бренды вошли в “Топ-1000 культурных и туристических брендов России”.

В этом году выставка носит международный статус - в ней примут участие представители культурного бренда Узбекистана - Нуратинский ковер.

Участие в Фестивале "Живое наследие" - бесплатное, необходимо пройти регистрацию, формат проведения - очный и онлайн.

Программа Фестиваля   

Информация для участников 

Все о Фестивале 

https://livingheritage.ru 

 

Пт, 02/07/2021 - 10:14

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