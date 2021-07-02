БУ «Югорская городская больница» продолжает проводить выездную вакцинацию на предприятиях города

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БУ «Югорская городская больница» продолжает проводить выездную вакцинацию на предприятиях города

Уже в третий раз прививочная бригада посетила городскую администрацию. Вакцинированы 16 человек. Перед инъекцией врачи составляют анамнез, проводят общий осмотр, замеряют температуру, давление и сатурацию. Рассказывают о возможных побочных реакциях и как на них реагировать.

Всего же с начала прививочной кампании в администрации города привито 120 сотрудников из 207, что составляет 58%. Часть работников планирует привиться по завершению отпускного сезона.

Напомним, что важнейшей задачей является создание иммунной прослойки, чтобы остановить распространение инфекции в городе, округе и по всей стране. Ответственное решение принятое сегодня- залог здорового будущего.

https://dzhmao.ru/

Пт, 02/07/2021 - 10:40

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