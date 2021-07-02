Число привитых от ковид няганцев превысило 9500 человек

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В 96% случаев реакций после вакцинации не диагностировано. Среди прошедших иммунизацию также не выявлено повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В некоторых эпизодах пациенты сообщают о незначительной боли в руке (в области инъекции), боли в мышцах, повышении температуры тела до 38 градусов. Все симптомы проходят через 1-2 дня.
«Сегодня все больше пациентов проявляют активную позицию в вопросах сохранения здоровья и обращаются к медицинским работникам для проведения иммунизации. Вакцинация проводится в два этапа. Перед проведением инъекции обязателен осмотр врача, термометрия, измерение сатурации, осмотр зева и заполнение специальной анкеты о состоянии здоровья. В начале июля в Нягань поступит очередная партия вакцины», - рассказывает Алена Шульга, заведующая отделением профилактики.
В настоящее время в Нягани проходят лечение от COVID-19 более 80 человек.