В национальные СМИ требуются молодые кадры

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Этот вопрос не раз поднимался на очередном заседании Экспертного совета по обеспечению информационной открытости работы по сохранению языка, традиционных промыслов, культуры и ремёсел коренных малочисленных народов Севера, которое состоялось 30 июня. Заседание прошло под руководством директора окружного департамента общественных и внешних связей Елены Шумаковой.
Заместитель исполняющего обязанности директора объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Надежда Вах представила информацию о работе редакции. «Национальные газеты поменяли общий фирменный стиль, изменились логотипы, подача материалов в газете. Сетевое издание «Ханты Манси Мир» теперь есть во всех социальных сетях, наблюдается увеличение пользователей наших страниц. Редакция сотрудничает со всеми учреждениями, пропагандирующими сохранение языков и культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа», – отметила Н. Вах.
Сегодня редакцией было подписано «Соглашение о сотрудничестве» с многофункциональным ресурсным креативным центром «Югорская коллекция» (ИД «Новости Югры»).
Шеф-редактор национального телерадиовещания филиала ВГТРК «Югория» Наталья Маковецкая посетовала на нехватку кадров. Одна из причин – отсутствие жилья в городе. Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова обещала посодействовать в решении жилищных вопросов.
Светлана Юматова, генеральный директор ОАО «Районное телевидение и редакция газеты» (г. Советский), рассказала о сотрудничестве с объединённой редакцией национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Сейчас одна из полос газеты выходит на хантыйском или мансийском языке.
Елена Федотова, директор МАУК «Центр историко-культурного наследия «Касум ёх» (с. Казым), рассказала об многочисленных проектах учреждения: – «Казымский этнокластер» предоставляет различные услуги: туристические туры, сувениры и т.д. У нас сегодня действует национальный театр, который представляет спектакли по мотивам традиционного фольклора. У нас начали работать: «Финно-угорская киношкола», «Школа традиционной семьи», «Каслающая мастерская», звукозаписывающая студия, работа которых стала возможна благодаря гранту губернатора. Есть мастерская по изготовлению традиционных игрушек. После того, как мы рассказали о деревянных пазлах по изучению хантыйского языка, к нам стали поступать заказы из других территорий округа. Например, нам поступил заказ по изготовлению пазлов для изучения мансийского языка. Сейчас мы готовим пособие о том, как сохранить на территории родные языки».
Людмила Гурьева
Щи оӆӑӊӑн ванкўтӆы йис вәӆупсэв, шуши мир рәт ясӊӑт ӆавӑӆты щира нємасыя экспертной совет мирхот пурайн путӑртсы. Щит лыпӑт єнумты тыӆӑщ 30-мит хӑтӆӑн вәс. Щи мирхот округ общественной па внешней связят вєрӑт тәты департамент кәща нє Елена Шумакова тәс.
«Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑн кәща ӆӑӊкӑр нє Надежда Вах мўӊ рәпатаев оӆӑӊӑн ай тәс:
– «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑн йиӆпатсўв, йиӆуп щирн рәпитты питсўв. «Ханты Манси Мир» нємпи сетевой ут интӑм «Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Telergam» па «Facebook» нємпи социальной сетят хуща вәӆ. Щитӑт ар ёх вантӆӑт па мосты айкеӆӑт, путрӑт ӆўӊӑтӆӑт. Мўӊ шуши мир йис вәӆупсы, ясӊӑт ӆавӑӆты тӑхет ёх и ёшн, и нумӑсмн рәпитӆўв, щит пӑта нємасыя «Кашащьты нєпек» хуща ёш пос пунсўв.
Тӑм хӑтӆ «Многофункциональный ресурсный креативный центр «Югорская коллекция» (ИД «Новости Югры») нємпи тӑхи кәща ёх па мўӊ редакцияев ёш пос пунсўв.
«Югория» телевидение хуща хӑнты ясӑӊ передачайт ӆэщӑтты нє Наталья Маковецкая лупӑс, хуты ӆыв айкеӆӑт ӑкӑтты айӆат ёх шєӊк ӆавӑӆӆӑт. И вєр – рәпатнека хот мосӆ, ӆыв ӑн вєритӆӑт щи вєрн нётты. «Югра ӆыӆӊуптӑты» нємпи шуши мир оса тӑхи кәща нє Людмила Алфёрова лупӑс, хуты щи нўша тўӊматты нётӆ.
Советской район газета кәща нє Светлана Юматова лупӑс, хуты ӆыв «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑн ёх пиӆа и нумӑсн рәпитӆӑт Интӑм ӆыв хущеӆа и лопӑс хӑнты па вухаӆь ясӑӊӑн єтӆ.
«Касум ёх» нємпи тӑхи кәща нє Елена Федотова рәпатаеӆ оӆӑӊӑн ай тәс:
– «Интӑм «Касум этнокластер» рәпатнекӑт мойӊ ёх арсыр тӑхета тәтӆяӆьӆӑт, шуши мир ӆәмӑтсухат, хурамӑӊ пурмӑсӑт вєрӆӑт па тыныӆӑт. Мўӊ хущева йис путрӑт, моньщӑт хўват етнхот вантты рӑхӆ, вантэ, м арат оӆ театр рәпитӆ. Мўӊ округ кәща нє нётупсы грант вух унтасн щи вєрӑт ӆэщӑтсўв: «Финно-угорская киношкола», «Школа традиционной семьи», «Каслающая мастерская», арӑт, ар сувӑт хӑншты нємасыя тӑхи вєрсўв. Ин мўӊ хущева шуши мир юнтупсэт вєрты тӑхи рәпитӆ. Хӑнты ясӑӊа вәнӆтыйӆты пӑта нємасыя х юнтупсэт вєрсўв. Ин вухаӆь ясӑӊ вәнӆтӑты пӑта Сўмӑтвош район эвӑӆт ищи вєрты вохсы. Ин мўӊ нємасыя киника ӆэщӑтӆўв, щӑта хӑншман вәӆ, муй щирн рәт ясӊӑт ӆавӑӆты мосӆ.
Людмила Гурьева