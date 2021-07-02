Субъекты предпринимательства получат субсидии

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Решение о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления в 2021 году субсидии из бюджета автономного округа местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства, приняли сегодня, 2 июля, члены окружного правительства. Об этом стало известно в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«В соответствии с региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», субсидия направляется на предоставление финансовой поддержки не менее 400 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, на возмещение части затрат, связанных с арендой (субарендой) нежилых помещений, приобретением оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, оплатой коммунальных услуг», – констатировала Наталья Комарова.
Заместитель губернатора – директор департамента экономического развития Роман Генкель добавил, что на территории муниципалитетов, включенных в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним, с ограниченными сроками завоза продукции предпринимателям будут компенсироваться затраты на приобретение и доставку кормов для сельского хозяйства, а также муки для производства хлебобулочных изделий.