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Определены победители фотоконкурса «Открой Югру!»
Заседание экспертной комиссии регионального фотоконкурса «Открой Югру!» состоялось сегодня, 2 июля, в Ханты-Мансийске.
Фотоконкурс проводится в целях привлечения внимания к вопросам природного и историко-культурного наследия, популяризации исторических знаний и краеведения Ханты-Мансийского автономного округа, формирования культуры бережного отношения к окружающей среде, традициям, ценностям через искусство фотографии. В конкурсе принимали участие профессиональные фотографы и фотолюбители с 14 лет, независимо от места проживания, рода занятий и увлечений.
Всего для участия в конкурсе поступило 1 353 заявки от 497 участников в категории «Профессиональный фотограф». Для финального обсуждения было выбрано 825 топовых работ с наибольшим количеством баллов в каждой номинации «#Бьемрекорды», «#Бережемприроду», «#Гордимсяземляками», «#ВозводимЮгру», «#Хранимтрадиции».
В любительской номинации на фотоконкурс было направлено 2 011 работ. Они размещались в социальных сетях с хештегом #ОткройЮгру.
В состав жюри вошли главный редактор журнала Русского географического общества «Вокруг света» Алексей Алексенко, арт-директор журнала Константин Чувашев, фотожурналист, член союза журналистов России, директор АНО «Культурный проект «Русс Пресс Фото», института профессиональной и любительской фотографии Василий Прудников, директор Уральского регионального информационного центра ИТАР-ТАСС Мария Картуз, основатель «ZotovSchool» Олег Зотов, пейзажный и тревел фотограф Александр Мазуров, директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова, председатель регионального отделения Русского географического общества в автономном округе Михаил Савченко, эксперты единой туристической платформы Югры, государственного архива, ассоциации креативного класса, музея природы и человека, централизованной библиотечной системы.
«У нас развиваются креативные индустрии, региональный маркетинг и брендинг, туризм, принимаются новые программы поддержки инвестиций – нам важно, чтобы Югра была представлена во всей своей красоте на российских и международных площадках, – сказала директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова. – Не менее значимо, чтобы регион могли увидеть глазами ее жителей. И этот конкурс дает такую возможность: среди профессионалов участвуют около 500 специалистов, от любителей поступило около 2 тысяч работ. Широкий взгляд на Югру позволяет увидеть ее глазами людей, оценить имеющиеся в регионе возможности, его красоты и ресурсы. Мы открыли для себя много новых фотографов в разных направлениях».
Фотожурналист, член союза журналистов России Василий Прудников в свою очередь подчеркнул важность таких конкурсов именно для творческих людей, так как они позволяют стать им частью культурной жизни региона: «Номинации демонстрируют разнообразие жизни, самобытность и красоту автономного округа. Югра – очень просторный, красивый, колоритный регион. Недаром в номинации «Бережем природу» представлено так много достойных работ. На конкурсе представлены и документальные, и художественные снимки».
«Среди 825 работ, которые я просмотрел, большая часть – очень достойные. Нет хороших и плохих снимков. Это не спорт. Это в первую очередь творчество. И каждый видит по-своему. Отмечу, что это серьезный и достойный уровень. Югра очень фотогенична», – подчеркнул фотограф, основатель «ZotovSchool» Олег Зотов.
Имена победителей фотоконкурса будут объявлены 12 июля в День фотографа. Лучшие работы будут включены в окружную информационно-просветительскую и агитационно-рекламную продукцию, рассказывающую о туристических возможностях региона и повышающих его узнаваемость, а также в исторические сборники о Югре.
Отметим, что в ближайшие дни будет организована медиашкола, где члены жюри в рамках развития медиакластера креативных индустрий проведут мастер-классы по направлениям конкурса. Также эксперты отправятся в ознакомительный тур по разным уголкам Югры, что позволит им воочию увидеть стойбища Белоярского и Сургутского районов, объекты промышленной и нефтегазодобывающей отрасли, озера Светлое и Самотлор и многие другие живописные места региона.
Кроме того, члены жюри проведут встречи с местными фотографами, познакомятся с природными достопримечательностями и культурными традициями автономного округа.
Напомним, организаторами конкурса выступают департамент общественных и внешних связей автономного округа, центр «Открытый регион», издательский дом «Новости Югры», окружная телерадиокомпания «Югра».
admhmao.ru