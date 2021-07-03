Поступившее обращение от сургутского предпринимателя на прямую линию президента – на контроле губернатора

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Губернатор Югры Наталья Комарова и сургутский предприниматель Максим Харлов в ходе очередного прямого эфира с жителями автономного округа, состоявшегося 2 июля, обсудили возможности совместных предпринимательских решений.
30 июня во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным прозвучал вопрос от сургутского бизнесмена Максима Харлова, который отметил сложные условия получения кредита предпринимателям.
«Рад, что вы меня пригласили на эфир. Вопрос, который я задал президенту, касается не только меня. Много предпринимателей работают с малым оборотом, и в этой нише возникает основная проблема получить денежные средства на текущую работу. У них нет потребностей в большом количестве техники, оборудовании, и те программы, которые сейчас предлагают, касаются крупных поставок. Тут и возникла необходимость обратиться за помощью, чтобы предпринимателей услышали. Основной вопрос в том, чтобы программа позволяла снизить финансовую нагрузку за счет увеличения срока кредитования, высвобождая финансы на развитие и организацию рабочих мест, гарантированно нести свои обязательства по кредиту», - отметил сургутянин.
Наталья Комарова подчеркнула, что в то время, когда экономика развивается и набирает скорость, доступность кредитов – это то, что нужно для людей, проявляющих предпринимательскую активность. «Попрошу директора экономического развития Югры – заместителя губернатора Романа Генкеля включить в наше банковское меню экосистему по поддержке бизнеса, включая переход на цифровое сопровождение. В инструментарии должен быть и набор банковских предложений, чтобы у предпринимателей была возможность выбора», - сказала губернатор региона.
Заместитель председателя правления МСП Банк Александр Черствов в этой связи предложил провести круглый стол с предпринимателями региона для детального диалога. Инициативу поддержала Наталья Комарова, отметив, что мероприятие может пройти в рамках Инвестиционного клуба Ханты-Мансийского автономного округа «Ugra open for investors» с участием представителей Минэкономразвития.
«Мы могли бы более подробно обсудить кредитные программы. Кроме этого, есть несколько интересных предложений банка в части факторинговой платформы, которая позволяет делать факторинг по 44, 223 ФЗ, что для многих предпринимателей интересно. Если есть интерес, мы с удовольствием расскажем о новых вещах, которые могут быть полезными», - добавил Александр Черствов.
Роман Генкель добавил, что за Максимом Харловым уже закреплен персональный менеджер, который индивидуально работает с югорчанином.
«Исходя из того, что большое количество людей включились в вашу, Максим Евгеньевич, работу, все должно получиться», - обратилась к сургутянину губернатор Югры.