Югра готовится к проведению всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

- Русский
В Правительстве Югры состоялось заседание комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года коснется сельско-хозяйственных организаций, крестьянских (фермерских хозяйств) и индивидуальных предпринимателей, личных подсобных и других индивидуальных хозяйств населения, участников садоводческих, огороднических и других некоммерческих товариществ. Переписчикам предстоит обойти и уточнить данные по 9 тысячам 435 объектам региона.
Заместитель директора департамента промышленности Югры Семен Наумов напомнил, что с 1 по 30 августа 2021 года на всей территории Российской Федерации будет проведена сельскохозяйственная микроперепись. Губернатором Югры Натальей Комаровой подписано распоряжение об организации мероприятия в автономном округе. Утверждено положение о комиссии по проведению переписи и ее состав.
В ходе заседания члены комиссии обсудили основные организационные вопросы. Об основных задачах и методологии проведения микропереписи доложил начальник отдела организации и проведения переписей и обследований в Югре Наталья Фишер.
Она напомнила, что цель сельскохозяйственной микропереписи – получение официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, сведений по категориям сельхозпроизводителей, разработка прогноза развития сельского хозяйства.
«Особенностью сельскохозяйственной микропереписи станет применение современных технологий при сборе сведений от респондентов. Впервые при опросе будут использоваться персональные планшетные компьютеры. Это позволит существенно повысить качество информации и ускорить процесс сбора и обработки данных. Сбор сведений переписчиками пройдет в августе», - подчеркнула Наталья Фишер.
Она рассказала, что в автономном округе вести перепись будут 33 специалиста.
«Персонал уже подобран. 29-31 июля для них будет проведено обучение с применением мультимедийной обучающей программы по заполнению форм и документов, инструктаж, как работать в условиях пандемии. У каждого переписчика будет удостоверение лица осуществляющего сбор сведений об объектах переписи. Они также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, необходимой в условиях пандемии», - акцентировала Наталья Фишер.
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу Валерий Ярлов обратил внимание муниципалитетов на необходимость и важность информационной разъяснительной работы среди населения. Поручил организовать ее на должном уровне.
Напомним, согласно действующему законодательству, микропереписи проводятся в России один раз в 10 лет. Последняя сельскохозяйственная перепись состоялась в 2016 году.