Почти 300 поручений было дано окружным ведомствам по итогам прямых эфиров губернатора с жителями Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередной прямой эфир с жителями автономного округа. Тема встречи – «Обратная связь».
Модераторами встречи стали директор НП «Координационный центр социальных проектов» Ольга Толстолесова, блогер, общественный деятель Олег Избаш, основательница клуба любителей бега, организатор крупных спортивных мероприятий города Югорска Наталья Коломиец.
«Главное, на что мы должны работать, на что ориентироваться и в чем измерять наш успех – это конкретные, заметные каждому человеку результаты. Вчера изучила комментарии к посту о предстоящем эфире. Есть вопросы, которые люди считают по-прежнему нерешенными. Разберемся. Справились – хорошо. Недоработали – важно понять, что пошло не так, исправить недочеты, не уходить от ответов», - сказала Наталья Комарова, напомнив, что одним из инструментов постоянной обратной связи с людьми, в том числе по проделанной работе, является Центр управления регионом.
За период проведения онлайн-встреч с югорчанами на тепловой карте ЦУР зафиксировано более 40 тысяч сообщений. По итогам работы с предложениями и сообщениями граждан, первый пакет дорожных карт внедрения улучшений в ЖКХ, социальной поддержке, доступности медицинской помощи, качества дорог будет утвержден проектным офисом ЦУР.
«Важно в каждой ситуации добираться до истины, вникать в детали и при этом видеть всю картину, прислушиваться к людям, сопереживать им и всегда помогать в реализации значимых инициатив, как Президент России Владимир Путин», - добавила губернатор.
Исполняющая обязанности руководителя ЦУР Ирина Громова сообщила, среди вопросов, прозвучавших на эфире с главой государства, особое внимание было уделено программе бесплатной газификации граждан. Эта тема уже поднималась в январе в ходе прямого эфира губернатора Югры с жителями Нягани. Согласно поручению главы региона, к 30 ноября текущего года должны быть завершены работы по подключению индивидуальных жилых домов по ул. Брусничная, Чульчамская, Лорбинская, Авиационная к газопроводу.
Наталья Комарова подчеркнула, что в ближайшее время проектным офисом ЦУР будет утвержден первый пакет «дорожных карт» внедрения улучшений в сфере ЖКХ, социальной поддержки, доступности медицинской помощи и качества дорог по итогам работы с предложениями и сообщениями граждан.
«Уважаемые югорчане, написать сообщение или сообщить о проблеме в соцсетях – короткий и быстрый способ получить ответ. Пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью», – призвала жителей округа губернатор Югры.
Напомним, перечень поручений может увидеть каждый югорчанин на Едином официальном сайте государственных органов Югры в разделе Губернатор - Поручения. Там же любой желающий может проконтролировать ход исполнения поручения, оставив свой комментарий о проделанной работе.
Отметим, прямые тематические эфиры, онлайн-встречи с жителями региона губернатор Югры Наталья Комарова проводит на постоянной основе в течение года – всего прошло 43 прямых эфира, отработано более 600 вопросов, дано 296 поручений.
В ходе сегодняшней встречи медиаволрнтеры, блогеры вместе с авторами сообщений в прямом эфире проконтролировали исполнение отдельных поручений. Так, одно из них из них касалось выполнению работ по ремонту дорожного покрытия вдоль домов в гп. Излучинск. Поручение было дано Нижневартовскому району 16 апреля на встрече с жителями.
Глав района Борис Саломатин отметил, что был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия внутрипоселковых дорог и поездов к дворовых территория. В мае 2021 года вдоль многоквартирных домов 13,15,17 по ул. Энергетиков в пгт. Излучинск работы по ремонту дорожного покрытия были выполнены в полном объёме. «Сегодня эта информация была направлена директору Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры», - сказал он.
Еще одной темой эфира стали принятые обязательства администрации Урая по исполнению застройщиком контрольных точек «дорожной карты» по строительству инженерных сетей газоснабжения и водоснабжения микрорайона «Южный» с использованием механизмов программы комплексного развития территорий. Срок: до 27 июля 2021 года. Глава города Тимур Закирзянов подчеркнул, что на строительство сетей водоснабжения и газоснабжения оформлены все разрешительные документы. Внутриквартальные сети газоснабжения построены, устраняются замечания к исполнительной документации для предъявления ее в Государственную инспекцию Ростехнадзора.
«Контроль за исполнением мероприятий будет продолжен вплоть до исполнения всех обязательств перед жителями микрорайона и органами местного самоуправления города», - добавил Тимур Закирзянов.
В завершение эфира Наталья Комарова предложила провести еще одну встречу с жителями по исполнению поручений, обсуждений вопросов, поступивших от югорчан на прямую линию президента.
«В случае, если Аппарат Президента создаст условия для получения данных, с какими вопросами югорчане обращались к президенту, предлагаю посвятить этому отдельную встречу», - сказала Наталья Комарова.
admhmao.ru