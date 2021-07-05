Детям рассказали о правилах безопасности

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Лето – самое короткое и долгожданное время года для детей. Пока есть возможность, хочется успеть всё: вволю погулять, искупаться, покататься на велосипеде, и заняться другими увлекательными делами, на которые зимой никогда не хватает времени. А чтобы долгожданные каникулы не омрачились травмами и болезнями — достаточно соблюдать правила безопасности.
5 июля в МАУ «Берёзовский районный Дом культуры» прошло познавательное мероприятие – практикум с детьми о безопасности электроприборов «Выключай –КА». Заведующая художественно- постановочной частью Евгения Азанова в игровой форме провела путешествие по станциям. На первой станции «Познавайкино» ребята узнали много интересного из истории электричества и благодаря видео советам повторили правила безопасности с электричеством. На следующей станции были рассмотрены ситуации, решая, которые дети вспомнили все правила безопасности: личная безопасность на улице, в лесу, в транспорте, вблизи водоёма.
«Несмотря на возможные опасности, лето всегда остаётся любимым временем года и для детей, и для их родителей. Летом нет учебных забот, зато есть много возможностей для сближения семьи: поездки на природу, общие спортивные занятия, игры и прогулки. Не забывайте о разумных правилах безопасности и пусть ваше лето не омрачат никакие неприятности», – пожелали детям организаторы познавательного мероприятия.
Методист МАУ «Берёзовский районный Дом культуры» Марина Табун