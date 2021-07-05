Детям рассказали о правилах безопасности

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Детям рассказали о правилах безопасности
фото М. Табунфото М. Табун
фото М. Табун

Лето –  самое короткое и долгожданное время года для детей. Пока есть возможность, хочется успеть всё: вволю погулять, искупаться, покататься на велосипеде, и заняться другими увлекательными делами, на которые зимой никогда не хватает времени. А чтобы долгожданные каникулы не омрачились травмами и болезнями — достаточно соблюдать правила безопасности.

5 июля в МАУ «Берёзовский районный Дом культуры» прошло познавательное мероприятие – практикум с детьми о безопасности электроприборов «Выключай –КА». Заведующая художественно- постановочной частью Евгения Азанова  в игровой форме провела  путешествие по станциям. На первой станции  «Познавайкино» ребята узнали много интересного из истории электричества и благодаря видео советам повторили правила безопасности с электричеством. На следующей станции были рассмотрены ситуации, решая, которые дети вспомнили все правила безопасности: личная безопасность на улице, в лесу, в транспорте, вблизи водоёма.

«Несмотря на возможные опасности, лето всегда остаётся любимым временем года и для детей, и для их родителей. Летом нет учебных забот, зато есть много возможностей для сближения семьи: поездки на природу, общие спортивные занятия, игры и прогулки. Не забывайте о разумных правилах безопасности  и пусть ваше лето не омрачат никакие неприятности», – пожелали детям организаторы познавательного мероприятия.

Методист МАУ «Берёзовский районный Дом культуры» Марина Табун

фото М. Табунфото М. Табун
фото М. Табун
фото М. Табунфото М. Табун
фото М. Табун
Пнд, 05/07/2021 - 12:42

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