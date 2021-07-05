Делегация Югры принимает участие в международной выставке «ИННОПРОМ»

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Международная промышленная выставка проводится в Екатеринбурге 5-7 июля. Делегация Югры во главе с губернатором региона Натальей Комаровой на мероприятии представит инвестиционные предложения, промышленные проекты Ханты-Мансийского автономного округа.
Среди участников делегации – заместители губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, представители профильных окружных ведомств, Фонда развития Югры, Технопарка высоких технологий, бизнес-сообщества.
На стенде Югры будет представлен опыт лесопромышленного комбината «Хольц», «Югорского лесопромышленного холдинга», сервисной компании «Ортисервис», строительной компании «Лидер», «Югорского машиностроительного завода». Свои разработки представят резиденты Технопарка высоких технологий – производитель инновационных цементных растворов «МАС-Сервис», компания «Алекс +», которая занимается переработкой дикоросов по инновационным технологиям, производитель югорского иван-чая – «Чайный Дом «Чистота».
Кроме того, правительство Ханты-Мансийского автономного округа подпишет два соглашения. Первое – о межрегиональном сотрудничестве со Свердловской областью. Второе – с Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. Губернатор Наталья Комарова проведет ряд рабочих встреч.
Также югорчане примут участие в главной пленарной сессии «Гибкое производство: максимальная адаптация», сессии «Опыт Сбера в реализации инфраструктурных проектов с применением механизмов ГЧП».
Напомним, ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Посетители выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2021 году ИННОПРОМ проходит в 11-й раз в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В целях безопасности мероприятия выставки будут транслироваться на официальном сайте, участники также будут подключаться по видеоконференцсвязи.
Отметим, мероприятия в рамках ИННОПРОМ пройдут с соблюдением мер безопасности, установленных главным санитарным врачом РФ. Площадки позволяют принять и разместить всех участников с учетом требований социального дистанцирования, обязательно будут использоваться средства индивидуальной защиты. Кроме того, допуск на площадку будет осуществляться только через входные группы с оборудованными техническими средствами для бесконтактного измерения температуры тела.