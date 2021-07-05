Июль – месячник пропаганды физической активности

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Июль – месячник пропаганды физической активности
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фото https://dzhmao.ru/

Физическая активность – важнейший компонент здорового образа жизни. Регулярные нагрузки нормализуют артериальное давление, снижают уровень вредного холестерина и глюкозы в крови, укрепляют иммунную, сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную, репродуктивную и другие системы организма.

Месячник физической активности - отличный повод изменить свою жизнь к лучшему. Езда на велосипеде, ходьба, плавание, бег, катание на роликах, танцы, аэробика и футбол приносят не только удовольствие, но и способствуют укреплению здоровья. Занимаясь не менее 30 минут в день, вы почувствуете себя значительно лучше, станете более устойчивы к стрессам и депрессии.

Начать заниматься физической культурой никогда не поздно. Не пренебрегайте сами и приучайте детей к утренней зарядке и пешим прогулкам. Этим вы не только продлите собственную жизнь и жизнь близких, но и уменьшите риск возникновения заболеваний.

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фото https://dzhmao.ru/фото https://dzhmao.ru/
фото https://dzhmao.ru/
фото https://dzhmao.ru/фото https://dzhmao.ru/
фото https://dzhmao.ru/
Пнд, 05/07/2021 - 17:09

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