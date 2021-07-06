Продолжается акция по уборке водных объектов и их береговых линий «Чистое дело»

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Акция проводится в целях реализации национального проекта «Экология» и под эгидой Международного проекта «Чистые берега Евразии», проводимого Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международной Ассоциацией озерных регионов (МАОР) и Всероссийским обществом охраны природы (ВООП). Организатором акции выступает Региональное молодежное общественное экологическое движение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от Солнца».
Среди партнеров акции:
- Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мир и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Общероссийская общественная организация «Социально-экологический союз»;
- Российское движение школьников.
Приглашаются к участию жители Свердловской, Новосибирской, Томской, Омской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Кемеровской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов – все регионы Обь-Иртышского бассейна.
Подведение итогов Акции состоится 12 сентября 2021 года.
Телефон для справок: 8-912-936-85-35, Беломоин Андрей Валерьевич
prirodnadzor.admhmao.ru