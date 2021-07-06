В Югре будет запущено производство отечественных белковых компонентов

- Русский
Рабочую встречу с председателем совета директоров ООО «Победа 1» Сергеем Майзелем провела на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» губернатор Югры Наталья Комарова.
Предприятие занимается реализацией в автономном округе проекта по созданию производства отечественных белковых компонентов – основы для сухих смесей для питания новорожденных и детей в возрасте до 6 месяцев.
По словам Сергей Майзеля, в настоящее время уже полностью обеспечена сырьевая база предприятия, профинансированы проектные работы, подписаны контрактные обязательства с поставщиками оборудования первой линии производства. Эти обязательства должны быть выполнены не позднее октября нынешнего года.
«Это проект состоит из трех этапов. Первый – создание сывороточных препаратов на основе белков. Второй – развитие завода до уровня производства в 60 тонн. Третий – выпуск сырья для детского питания. Первый этап мы планируем реализовать до конца октября», – отметил Сергей Майзель.
В дальнейшем предприятие планирует обеспечить поставками не только социальные учреждения Советского района, но и Нягани, и Югорска.
Также разработана программа по привлечению местных фермеров, готовых поставлять молочную продукцию.
В дальнейшем выпускаемая продукция может применяться как в качестве лечебного и профилактического питания. Ожидается, что клинические испытания будут завершены до февраля 2022 года.