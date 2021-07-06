В Югре обсудили работу по патриотическому воспитанию молодежи

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Заседание координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при Правительстве автономного округа провел заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.
Говоря о мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан в Югре, директор Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Игорь Есин отметил, что юные югорчане принимают активное участие не только в муниципальных, региональных, но и во всероссийских акциях и мероприятиях. Многие стали призерами и победителями всероссийского конкурса «Послы Победы», всероссийской акции «Вахта памяти», всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». В мае этого года делегация учащихся Ханты-Мансийской общеобразовательной школы №6 имени Николая Сирина приняла участие в слете юнармейцев, состоявшемся в Москве, еще 11 юных югорчан участвовали во всероссийском кадетском сборе в Москве.
Игорь Есин подчеркнул, что ведется активная работа по вовлечению граждан в работу по сохранению культурных и исторических памятников боевой и трудовой славы. Успешно работает региональная общественная организация «Союз поисковых формирований автономного округа «Долг и память Югры», в которую входит уже 28 поисковых отрядов.
«Прошу муниципалитеты поддержать общее направление работы. Необходимо наладить систему раннего информирования. Вся информация о проводимых акциях, мероприятиях должна находиться в общем информационном доступе», - акцентировал Всеволод Кольцов.
Далее участники совещания оценили реализацию системы гражданско-патриотического воспитания граждан в муниципальных образованиях Нефтеюганска, Радужного и Ханты-Мансийского района. О результатах работы за первое полугодие 2021 года рассказали руководители профильных ведомств муниципалитетов.
Так, заместитель начальника управления образования города Радужный Надежда Плахотникова рассказала, что в образовательных учреждениях действует 41 объединение, гражданско-патриотической, военно-спортивной, военно-патриотической и спортивной направленности, в которых занимается 1142 человека.
В Нефтеюганске в 2020 году получил старт городской информационно-просветительский проект «История Победы», целью которого является воспитание гражданственности, патриотизма, сохранение памяти о людях фронтового поколения. В рамках реализации проекта сформированы 16 активных волонтерских площадок, сообщество учителей истории и обществознания.
В Ханты-Мансийском районе реализуется медиа-проекта «Понять. Прожить. Помнить». Группа волонтеров общеобразовательной школы деревни Шапша взаимодействует ветеранскими организациями, собирает информацию и интересные факты о Великой Отечественной войне. Работают с архивами. Освещают мероприятия в социальных сетях.
Всеволод Кольцов высоко ценил работу муниципалитетов, отметив их интенсивность. Обратил внимание на необходимость вовлечения в патриотическое воспитание не только детей, школьников, но и их родителей. Поручил департаменту образования и молодежной политики разработать модель работы с семьями.