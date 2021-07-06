13 проектов югорчан в сфере территориального маркетинга и брендинга получат поддержку

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Департамент общественных и внешних связей Югры подвел итоги конкурсного отбора на предоставление грантов организациям на поддержку социально значимых проектов в сфере территориального маркетинга и брендинга.
Прием заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий проходил с 1 марта по 30 апреля 2021 года. Участники – юридические лица (за исключением казенных учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в автономном округе.
Размер гранта, предоставляемого на поддержку одного социально значимого проекта, определяется в соответствии с финансово-экономическим обоснованием затрат на его реализацию и не может превышать 1 млн рублей.
Отметим, всего на участие в конкурсном отборе поступило 70 заявок от 66 соискателей. Победителями стали индивидуальные предприниматели Вера Кондратьева (Запись музыкального альбома «Такая песня» (Timint areh), Андрей Ольховский (Окружной фестиваль уличного искусства «Мосты»), Александр Посохов (Фестиваль представителей креативных индустрий «Обь»), Жанна Труфанова (Бренд «Барсова гора»), Светлана Ильина (Креативный и маркетинговый хаб «Медиа-лаб»), Владимир Дзендзюра («Город в Моем Сердце»), ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск» (экспертный семинар – практикум «Креативные технологии в сфере народных художественных промыслов и сувенирной продукции с региональным компонентом»), районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (внедрение символики бренда Кондинского района в общественное пространство), ООО «Рутил» (визит-центр «ЮграНеройка»), ООО «ЛЮКАН» (производство товаров из меха и кожи северного оленя), физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» (гастрономический фестиваль национальной кухни «Вкусная Югра»), нефтеюганское городское учреждение культуры «Историко-художественный музейный комплекс» («Праздник первой улицы»), югорский центр гуманитарных исследований «АИст» (открытый конкурс видео «Югра – это моя земля»).
С подробной информацией о результатах конкурсного отбора можно ознакомиться на официальном сайте департамента общественных и внешних связей Югры.