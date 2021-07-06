Игрушки народов Севера

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Игрушки народов Севера
фото М. Табунфото М. Табун
фото М. Табун

6 июля на базе Берёзовского районного дома культуры прошло мероприятие «Игрушки народов Севера» для детей, отдыхающих на летней площадке в СК «Виктория». Работники отдела прикладного творчества и национальных культур Калерия Супрун, Людмила Новьюхова и Любовь Вынгилева рассказали о том, в какие игры и какими игрушками раньше играли дети ханты и манси. Дети узнали историю возникновения игрушек, из какого материала были они сделаны. Также им рассказали о некоторых приметах, в которые верили и верят обско-угорские народы.

Ребята с удовольствием сыграли в игры на ловкость, смекалку и силу, а девочки сделали куклы-закрутки из ткани. Все разошлись с отличным настроением, получив массу удовольствия, узнав много нового и интересного.

Игры коренных народов Югры почти всегда имитируют промысловую и бытовую деятельность взрослых – это оленеводство, рыболовство, домашние ремесла. Они открывают детям красоту и богатство природы, воспитывают бережное отношение к лесам, водоемам, всем живым существам.

Ханты и манси игрушки мастерили своими руками из природного материала и делали их с теплотой и любовью.

Методист Берёзовского районного дома культуры Марина Табун

фото М. Табунфото М. Табун
фото М. Табун
фото М. Табунфото М. Табун
фото М. Табун
Втр, 06/07/2021 - 16:02

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