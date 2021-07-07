Югра и клуб молодых промышленников выработают новые пути привлечения инвестиций в регион

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании инвестиционного клуба «Ugra open for investors: точки роста промышленности Югры», которое состоялось на площадке международной промышленной выставки «Иннопром».
Предваряя заседание, председатель клуба молодых промышленников Антон Ковалев отметил, что сегодня клуб объединяет около 150 собственников предприятий из различных регионов страны в возрасте не старше 40 лет.
Основная цель деятельности клуба – формирование приоритетных проектных направлений – инвестиционных ниш. «В рамках этой работы хочу отметить важность взаимодействия с ключевыми отраслевыми заказчиками, корпорациями, частными холдингами, иностранными компаниями. Клуб уделяет особое внимание формированию приоритетных направлений инвестиционной деятельности, в частности, содействию в реализации пилотных проектов без нормативных ограничений», – подчеркнул Антон Ковалев.
Наталья Комарова в продолжение разговора отметила, что деятельность инвестиционного клуба направлена на повышение инвестиционной привлекательности Югры, открытости региона. Он объединил уже состоявшихся и начинающих инвесторов.
«Инвестиции – это будущее. Мы вкладываем ресурсы в завтрашний день. «Иннопром» объединяет инвесторов, промышленников, от которых зависит будущее экономики. В этой связи первое заседание инвестиционного клуба организовано на этой площадке», – добавила Наталья Комарова.
Глава региона напомнила, что в Югре создан инвестиционный бренд региона «Ugra for». По итогам 2020 года объем инвестиций в экономику автономного округа превысил 1 триллион рублей. К 2030 году этот показатель должен составить 1,7 триллиона рублей.
«Внебюджетные инвестиции в нашем регионе упаковываются с применением механизмов концессионных соглашений в самых разных сферах. Мы одни из первых занялись этим вопросом при создании объектов социального назначения, – продолжила Наталья Комарова. – По концессии в Югре реализуются проекты по созданию уже четырех комплексных межмуниципальных полигонов для размещения, обезвреживания, обработки твердых коммунальных отходов с площадками для утилизации. Один из этих проектов реализуется с использованием «зеленых» облигаций. Это первые в нашей стране «зеленые» облигации, привлеченные для создания Нефтеюганского межмуниципального полигона».
Также губернатор отметила, что в автономном округе используются контракты жизненного цикла. Они применяются при создании и эксплуатации автомобильных дорог – уже в настоящий момент реализуется 5 таких проектов.
С использованием инфраструктурных облигаций готовится 63 новых проекта. В регионе завершается работа по введению оценки внебюджетных инвестиций по принципу инвестиционного бюджета.
«Это интересный проект, усиливающий взаимные обязательства органов власти и инвесторов. Он включает в себя ранжирование проектов, расчет влияния на социально-экономическое развитие региона и наоборот», – сказала Наталья Комарова.
С целью консолидации мер государственной поддержки с учетом тенденций, в частности, цифровизации услуг, предоставляемых институтами развития, в Югре разработан проект программный продукт «ЦРМ-система», обеспечивающий в том числе упаковку мер поддержки в пакетные решения для конкретного проекта, сопровождение региональной командой реализацию инвестиционного проекта на всех стадиях. Таким образом, обеспечивается максимальная доступность мер поддержки инвестпроектов.
Применяются в этой работе и облачные технологии, партнерские сервисы.
«Мы стремимся создать самые современные возможности для сопровождения проектов. Отмечу внедренный механизм венчурного финансирования. Его цель - стимулирование вложений в новые проекты, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса. С использованием этого механизма уже профинансированы первые инициативы, в частности, это проекты по производству высокотехнологичного бурового оборудования, созданию производственного, ремонтного цеха для нефтяного оборудования, разработки и коммерциализации систем автоматизации складской и транспортной логистики с помощью беспилотных комплексов», – констатировала Наталья Комарова.
«В Югре каждый инвестор сможет найти возможности для развития своего бизнеса. Каждый новый проект – это положительные изменения в жизни югорчан, основа для экономического роста», – добавила губернатор.
Директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России Виталий Хоценко подчеркнул, что в Ханты-Мансийском автономном округе инвестиционные ниши формируются крупными компаниями-заказчиками нефтегазового сектора.
Действующее законодательство в стране направлено на ориентирование государственных компаний и компаний с государственным участием на приобретение оборудования, промышленной продукции российского производства.
Отметим, что в ходе заседания его участники обсудили проекты по производству строительных материалов из вторсырья, производству арматуры для нефтегазовой, коммунальной, медицинской отраслей и другие.
Необходимо добавить, что инвестиционный клуб создан в 2021 году в качестве новой площадки для коммуникации с действующим и потенциальными инвесторами, которые планируют войти в регион.