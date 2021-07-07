Прием заявок на участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ продлен до 25 июля 2021 года

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За 1,5 месяца на Премию поступило около 15 тысяч заявок из 85 регионов России. Однако в последний день заявочной кампании Оргкомитет Премии получил сотни обращений от волонтеров, НКО и предпринимателей с просьбой продлить дедлайн. Теперь заявки на участие в Премии принимаются до 25 июля 2021 года на сайте премия.мывместе.рф.
Премия #МыВместе учреждена для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни и посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года. В ней могут принять участие некоммерческие и коммерческие организации, волонтеры, журналисты и блогеры от 14 лет. Премия состоит из 4 треков: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и международный «We arе together».
«Премия #МЫВМЕСТЕ стала логичным продолжением Всероссийского конкурса «Доброволец России». В прошлом году пандемия коронавируса и Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ показали, что в социальную активность и волонтерство включаются не только профильные некоммерческие организации и их активисты, но также просто неравнодушные граждане, бизнес, профессионалы. Это нашло отражение в премии – это не конкурс для волонтеров, это признание гражданской активности и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Уверена, премия #МЫВМЕСТЕ продолжит традиции одноименно акции и объединит лучшие практики предпринимательского сообщества, медиа, НКО, а также наших зарубежных коллег», – отметила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.
Презентация Премии состоялась в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 18 мая 2021 года. Заявки принимались с 18 мая, и по многочисленным просьбам предпринимателей, волонтеров и НКО, оргкомитет премии принял решение продлении приема заявок до 25 июля.
«Интерес к Премии очень высок. Активнее всего заявки на участие присылали из Московской области, Волгоградской и Краснодарского края. В числе тех, кто подал заявку и международные компании, и известные СМИ. За последнюю неделю мы получили несколько сотен обращений от потенциальных участников, о том, что они не успевают подать заявку, но очень хотели бы участвовать в Премии. Это волонтеры, блогеры, малый и крупный бизнес. При оценке заявок нам важно прежде всего, их качество, и мы понимаем, что составление действительно мощной заявки занимает немало времени. С учетом того, что полуфинал Премии был перенесен на более поздний срок, мы решили пойти навстречу и продлить заявочную кампанию. Мы не хотим, чтобы дедлайн стал преградой для продвижения действительно полезных проектов», – рассказал руководитель платформы DOBRO.RU и Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Самым популярным треком стал «Волонтеры и НКО» - он собрал 80% заявок. Победителями трека станут 72 участника, они выиграют гранты на развитие проектов до 2,5 млн. рублей.
Трек «Бизнес» заинтересовал как небольшие компании, так и крупные корпорации, которые развивают программы по корпоративной социальной ответственности, устойчивому развитию и корпоративному волонтёрству. Победителями трека станут 8 компаний малого и среднего бизнеса и 8 федеральных.
Около 2000 заявок пришло на трек «Медиа». Среди кандидатов участников театр «Геликон-опера», журнал «Нож» и не только.
«Участие в треке «Медиа» смогут принять все жители нашей страны старше 14 лет по номинациям «Социальные медиа», «Сторителлинг», «Локальные медиа», «Медиаволонтерство». Все материалы трека «Медиа» будут размещены в Добро.Журнале - новом СМИ о созидательной гражданской активности», - напомнила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Участников трека «Медиа» ждет и «Специальная номинация жюри». Победителями трека станут 15 участников. Они смогут путешествовать по стране, создавать контент о гражданской активности регионов, проходить стажировки у стратегических партнеров премии.
Дополнительные призы от АНО «Национальные приоритеты» также смогут получить лауреаты треков «Волонтеры и НКО» и «Бизнес» — это статус «Партнера национальных проектов» и годовое медиасопровождение.
Для иностранцев, желающих принять участие в Премии выделен трек «We are together». Он для тех, кто внес вклад в международное сотрудничество и решение глобальных проблем в своих странах. В 2021 году тема трека – борьба с коронавирусом. Заявки на участие в треке принимаются до июля, на отдельном сайте – wearetogetherprize.com/ru. Победителями трека станут 20 участников. Они получают поддержку специалистов международных организаций. Призеров из числа граждан ждет еще одна номинация – «Человек года»: на тайном голосовании судьи выберут, чей вклад более выдающийся.
Полуфиналы Премии стартуют с августа по октябрь. Они пройдут на на Окружных Добро.Фестивалях #МЫВМЕСТЕ. Проекты и работы финалистов оценят россияне на народном голосовании и члены жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на Международном Форуме #МЫВМЕСТЕ. Награды по традиции вручит Президент России Владимир Путин.
Партнеры Премии: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр), «Газпром-Медиа Холдинг», Институт развития интернета, АНО «Национальные приоритеты», президентская платформа «Россия – страна возможностей», «Русская Медиа группа», «Национальная Медиа Группа», музыкальный лейбл Black Star, МИА «Россия сегодня», Торгово-промышленная палата РФ, Союз журналистов России, Фонд Росконгресс, «Деловая Россия», «Форум Доноров», медиахолдинг MAER, Фонд «Взрослеем вместе», RUTUBE.
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